Xiaomi présente un téléviseur OLED transparent pour son 10e anniversaire

Aux côtés de quelques nouveaux smartphones, Xiaomi a présenté un téléviseur OLED transparent pour son 10e anniversaire.

Xiaomi célèbre son 10e anniversaire en dévoilant ce qu’il appelle le premier téléviseur transparent produit en série au monde. Le Mi TV LUX Transparent Edition est un téléviseur OLED transparent de 55 pouces avec des spécifications haut de gamme pour justifier son prix de 49 999 RMB (7200 $). Il ne sera disponible qu’en Chine lors de sa mise en vente le 16 août, aux côtés du nouveau Mi 10 Ultra de Xiaomi, au prix de 5299 RMB (760 $) et le Redmi K30 Ultra plus abordable qui contient un écran OLED de 120 Hz pour seulement 1999 RMB (290 $).

Les lancements et la disponibilité limités des produits de Xiaomi signifient que la société d’électronique chinoise n’est pas encore devenue un véritable poids lourd mondial. Néanmoins, le portefeuille de produits en expansion de la société, composé de téléviseurs, d’ordinateurs portables, de téléphones et d’autres gadgets à des prix élevés, en a fait un nom connu en Chine au cours de la dernière décennie, ce qu’elle célèbre maintenant avec le lancement du Mi TV LUX Transparent OLED.

Nous avons déjà vu des efforts similaires de la part de LG, y compris sa vitrine du premier OLED transparent et flexible au monde, mais il semble que Xiaomi ait maintenant battu LG sur le marché de la télévision grand public, probablement en utilisant la propre technologie d’affichage de ce dernier. Bien que ce ne soit pas un écran flexible, Xiaomi dit que les images sur son téléviseur transparent semblent « flotter dans l’air » et fusionnent son contenu avec le monde extérieur pour une « expérience visuelle sans précédent ».

Ce n’est pas un écran 4K, mais la dalle Full HD de 5,7 mm d’épaisseur du Mi TV LUX dispose d’un panneau 10 bits, ainsi que d’un rapport de contraste de 150000: 1 et d’une couverture de 93% de la gamme de couleurs DCI-P3. Il devrait également séduire les joueurs avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz et son temps de réponse de 1 ms.

Comme prévu, la base circulaire épaisse du téléviseur abrite tout le hardware nécessaire, y compris la puce MediaTek 9650, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Il est utilisé pour exécuter MIUI pour les téléviseurs et AI Master Smart Engine de Xiaomi qui est optimisé pour 5 préréglages principaux et peut ajuster les deux haut-parleurs 8W du téléviseur pour les faire correspondre à tout ce qui joue à l’écran.

En plus du Wi-Fi bi-bande et du Bluetooth v5.0, la base arbore également une grande connectivité à l’arrière, y compris un trio de ports HDMI, une paire de ports USB 2.0 et un port chacun pour AV, optique, Ethernet et entrée aérienne. La Mi TV Lux Transparent Edition est actuellement en précommande en Chine et sortira plus tard cette semaine pour 49 999 RMB (7200 $).

De plus, Xiaomi a également dévoilé le smartphone Mi 10 Ultra. Alors que la plupart de sa fiche technique (SoC, mémoire / stockage et affichage du taux de rafraîchissement rapide) est à la hauteur des flagships de 2020, ses caractéristiques remarquables incluent une matrice de quatre caméras avec un capteur ultra-zoom 120x et une prise en charge de la charge rapide filaire 120 W, qui peut recharger sa batterie de 4500 mAh à 41% en seulement 5 minutes et à 100% en 23 minutes, presque à la hauteur du prochain Quick Charge 5.0 de Qualcomm.

Xiaomi dit avoir adopté 34 « mesures de sécurité de charge interne » dans le Mi 10 Ultra pour atténuer les problèmes de sécurité et a également équipé le téléphone d’une charge sans fil de 50W et d’une charge sans fil inversée de 10W. Ce téléphone sera disponible en quatre variantes, à commencer par une version 8 Go / 128 Go qui se vendra 5299 RMB (760 $), et ira jusqu’à 6999 RMB (1000 $ +) pour le modèle phare de 16 Go / 512 Go.

La troisième (et dernière) annonce de produit de Xiaomi marquant son 10e anniversaire était le Redmi K30 Ultra. Ce téléphone low cost commence à un prix beaucoup plus bas de 1 999 RMB (290 $) pour la version 6 Go / 128 Go et dispose d’un grand écran Samsung AMOLED 6,67 « 120 Hz avec 1 200 nits de luminosité maximale.

Il arbore également une configuration à quatre caméras à l’arrière, mais pas aussi performante que celle du Mi 10 Ultra. Le K30 Ultra prend en charge la 5G et est alimenté par la puce Dimensity 1000+ de MediaTek, contient une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 33 W, des haut-parleurs stéréo et une caméra selfie de 20 MP pop-up.

Ce téléphone sera lancé un peu plus tôt (14 août) que les produits susmentionnés de Xiaomi. Comme le Mi 10 Ultra, il aura également quatre variantes, le modèle phare de 8 Go / 512 Go étant toujours disponible pour un prix abordable de 2699 RMB (390 $).