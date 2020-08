Windows Defender considère CCleaner comme une application potentiellement indésirable

L’antivirus de Microsoft, Windows Defender, considère maintenant CClearner comme une application potentiellement indésirable.

Utilisez-vous la version gratuite de CCleaner ? Si tel est le cas, vous remarquerez probablement que Windows Defender marque désormais le suppresseur de fichiers indésirables comme une application potentiellement indésirable (PUA) après que Microsoft a récemment mis à jour son programme antivirus.

CCleaner optimise un système en supprimant les fichiers inutilisés et temporaires, le rendant ainsi plus rapide et libérant de l’espace de stockage. Il dispose également d’un scanner de registre pour les références non valides.

En 2017, Piriform, la société britannique derrière CCleaner, a été rachetée par Avast pour 1,3 milliard de dollars, ce qui a conduit à l’intégration d’autres programmes avec l’application, notamment Avast Free Antivirus, AVG Antivirus Free, Google Chrome et Google Toolbar.

Il semble que Microsoft se soit opposé au regroupement de ces programmes. Dans une nouvelle entrée de menace, la firme de Redmond a classé CCleaner comme PUA. «Bien que les applications groupées soient légitimes, le groupage de logiciels, en particulier de produits d’autres fournisseurs, peut entraîner une activité logicielle inattendue qui peut avoir un impact négatif sur l’expérience des utilisateurs», indique l’avis.

«Bien que les programmes d’installation de CCleaner offrent une option de désactivation, certains utilisateurs peuvent facilement installer par inadvertance ces applications groupées.»

Microsoft a précédemment déclaré qu’il ne prend pas en charge les nettoyeurs de registre, conseillant de ne pas utiliser de tels programmes.

Dans la documentation de Microsoft sur la manière dont il identifie les logiciels malveillants et les applications potentiellement indésirables, il note que les PUA ne sont pas des logiciels malveillants, mais que les logiciels ne doivent pas faire de déclarations trompeuses sur la santé, les fichiers ou les entrées de registre d’un appareil.

Seule la version gratuite de CCleaner est identifiée comme PUA car elle contient le logiciel fourni. Piriform a déclaré à BleepingComputer qu’il était en pourparlers avec Microsoft pour empêcher son programme d’être signalé par Defender, qui signale également d’autres logiciels Piriform tels que Recuva.