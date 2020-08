Microsoft serait en pourparlers pour acheter TikTok

Microsoft aurait débuté des pourparlers pour racheter TikTok, plus particulièrement la division américaine de l’application.

Alors que la pression géopolitique monte sur TikTok et sa société mère ByteDance, on parle maintenant du président Trump qui voudrait forcer ByteDance à se désengager de la populaire application sociale. Plus intéressant encore, Microsoft aurait débuté des pourparlers pour racheter la division américaine de l’app à ByteDance. La firme de Redmond n’a pas une présence majeure dans les réseaux sociaux en dehors du réseau professionnel LinkedIn. TikTok pourrait lui en donner une.

Plusieurs sources suggèrent que Microsoft est en pourparlers pour acheter TikTok, la populaire application vidéo appartenant à la société de technologie chinoise ByteDance. Une acquisition potentielle de Microsoft semble découler d’informations selon lesquelles le président Trump ordonnerait à ByteDance de vendre ses activités aux États-Unis.

TikTok a évolué à partir de l’application Douyin de ByteDance qui était principalement destinée au marché chinois, avant de fusionner avec l’application musical.ly qui a amené TikTok à un public mondial. Depuis, l’application a explosé en popularité et a par la suite attiré le regard furieux des législateurs et des régulateurs américains.

Au fur et à mesure que TikTok gagnait en popularité, l’application a été de plus en plus soumise à des enquêtes pour des raisons de confidentialité et de sécurité nationale. En ce qui concerne la confidentialité, l’application a déjà été surprise en train de copier le contenu du presse-papiers d’iOS, et le PDG de Reddit, Steve Huffman, a critiqué l’application, la qualifiant de « parasite ». TikTok a également une histoire de pratiques de collecte de données controversées.

TikTok a également été pris au milieu des tensions entre les États-Unis et la Chine, et à cause des liens présumés que ByteDance entretient avec le gouvernement de Pékin. TikTok récupère une quantité élevée de données sur ses utilisateurs et, en vertu de la loi chinoise sur la sécurité Internet, ByteDance devrait rendre ces données si le gouvernement chinois le demande. Cependant, TikTok maintient que ses serveurs ne sont pas basés en Chine et, en tant que tels, ne sont pas soumis à de telles lois.

TikTok est en cours d’examen par le Comité pour l’investissement étranger aux États-Unis (CFIUS), et il y a des rumeurs selon lesquelles ByteDance pourrait être ajouté à la liste des entités du Bureau de l’industrie et de la sécurité américaine (BIS). C’est la même liste sur laquelle Huawei s’est retrouvé.

L’acquisition de TikTok par Microsoft contribuerait probablement grandement à atténuer les craintes des Occidentaux concernant la vie privée et la sécurité nationale. ByteDance a fait ses propres tentatives pour atténuer ces inquiétudes, notamment en nommant l’ancien dirigeant de Disney, Kevin Mayer, au poste de PDG et même en lançant l’idée de sociétés d’investissement américaines rachetant la société à ByteDance.

Compte tenu de sa popularité, en particulier auprès des jeunes, TikTok est susceptible de rester sous les projecteurs controversés à moins que quelque chose de grand ne se produise. TikTok a été interdit par la marine, l’armée et la TSA. Le personnel de la campagne présidentielle de Joe Biden s’est récemment vu interdire d’utiliser l’application sur le travail et les appareils personnels, et la liste pourrait s’allonger encore et encore.