Le projet de service d’internet par satellite d’Amazon obtient l’approbation de la FCC

La FCC a approuvé le projet de service d’internet par satellite d’Amazon, pour améliorer la connectivité dans les zones rurales et mal desservies.

La Commission fédérale des communications a approuvé les plans d’Amazon pour son ambitieuse constellation Kuiper, qui consiste à envoyer 3 236 satellites en orbite basse pour proposer une couverture Internet dans les zones rurales et mal desservies. La décision est une étape réglementaire cruciale qui ouvre la voie à Amazon pour commencer à lancer les satellites lorsqu’ils seront prêts.

Selon un document de la FCC annonçant l’approbation, la société prévoit d’envoyer les satellites à trois altitudes différentes et affirme qu’elle n’a besoin que de 578 satellites en orbite pour commencer le service. Amazon a déclaré qu’il investirait «plus de 10 milliards de dollars» dans le projet Kuiper dans un article de blog.

Amazon n’a pas encore annoncé la société qu’il envisage d’utiliser pour mettre les satellites en orbite. Alors que le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, est également propriétaire de la société de fusées Blue Origin, la société retenue devra rivaliser pour lancer les satellites avec d’autres sociétés.

Il y a quelques mises en garde à l’approbation de la FCC d’Amazon. La société doit lancer la moitié de la constellation d’ici 2026 pour conserver sa licence FCC, puis les satellites restants d’ici 2029. Amazon doit également soumettre à la FCC un plan finalisé sur la manière dont il atténuera les débris orbitaux, puisque la conception de ses satellites n’est pas encore finalisée. Amazon affirme qu’il sortira ses satellites de l’orbite dans les 355 jours, mais la FCC soutient que la société n’a pas «présenté d’informations spécifiques concernant certains éléments requis» pour son plan de débris. Une grande préoccupation d’une constellation de cette taille est que l’afflux de satellites entraînera davantage de collisions dans l’espace, créant des débris qui pourraient menacer d’autres satellites.

Amazon est l’une des rares entreprises qui visent à créer une constellation géante de satellites en orbite, afin de fournir une connectivité haut débit sur Terre. Le plus notable parmi ces concurrents est SpaceX, qui a reçu l’approbation de la FCC pour lancer près de 12 000 satellites pour son projet Starlink. Jusqu’à présent, SpaceX a lancé plus de 500 satellites Starlink, avec des plans pour commencer les tests bêta du système cet été. Pendant ce temps, OneWeb, basé au Royaume-Uni, espère également construire une constellation de 650 satellites et en a déjà lancé 74. La société a déposé son bilan cette année, mais a récemment été renflouée par un consortium qui comprend le gouvernement britannique et la société de télécommunications indienne Bharti Global.

Amazon affirme que Kuiper «fournira des services haut débit aux consommateurs non desservis et mal desservis, aux entreprises aux États-Unis et aux clients mondiaux en utilisant des technologies avancées de satellite et de station terrienne», selon le document d’approbation de la FCC. Amazon a également déclaré que le projet Kuiper fournira «des solutions de liaison pour les opérateurs sans fil étendant les services LTE et 5G à de nouvelles régions» dans son article de blog.