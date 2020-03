SpaceX va effectuer des livraisons sur la Lune pour la NASA

La NASA a annoncé que SpaceX qui se chargera des livraisons à faire vers une station en orbite lunaire que l’agence développe.

Dans le but de créer une présence durable sur la Lune, la NASA a commencé le développement de la Lunar Orbital Platform-Gateway, une plateforme orbitale qui servira de maison aux astronautes étudiant l’astre. SpaceX a été chargé de livrer les fournitures pour chaque mission de la Terre à la passerelle.

« SpaceX fournira à la passerelle des cargaisons critiques pressurisées et non pressurisées, des expériences scientifiques et des fournitures, telles que des matériaux de prélèvement d’échantillons et d’autres articles dont l’équipage pourrait avoir besoin sur la passerelle et lors de leurs expéditions sur la surface lunaire », indique le communiqué de presse de la NASA. Les expéditions sont provisoirement programmées dès 2024.

La NASA a commencé à attribuer des contrats commerciaux dans le cadre du programme Artemis, le plan de retour sur la Lune. SpaceX a remporté le premier contrat, leur garantissant deux voyages de livraison à la passerelle lunaire et donnant à la NASA la possibilité de commander plus sur une période de 12 ans. Au total, la NASA a alloué 7 milliards de dollars pour ces livraisons, donc même si la NASA attribue des contrats à d’autres sociétés de fusées, SpaceX ne sera pas à la rue.

La NASA avait initialement lancé un appel aux entreprises pour planifier les livraisons il y a sept mois; pendant ce temps, SpaceX a reconceptualisé sa plateforme d’approvisionnement pour les longues distances. La base du système de livraison est le Falcon Heavy (ci-dessus), la fusée opérationnelle la plus puissante du monde. Il a été conçu avec une mission sur la lune ou sur Mars à l’esprit, et parce qu’il est semi-réutilisable, il le fait à un prix abordable.

Le nouveau vaisseau spatial Dragon XL sera contenu dans le Falcon Heavy. SpaceX n’a ​​pas révélé en quoi le Dragon XL diffère du Dragon (photo ci-dessus), mais ce dernier est déjà le vaisseau spatial le plus avancé dans plusieurs domaines. Il peut accueillir sept personnes et lancer avec 6 000 kg de masse de charge utile et atterrir en toute sécurité avec 3 000 kg.



«Le retour sur la Lune et le soutien de l’exploration spatiale future nécessitent une livraison abordable de quantités importantes de marchandises», a déclaré le président et chef de l’exploitation de SpaceX, Gwynne Shotwell. «Grâce à notre partenariat avec la NASA, SpaceX fournit de la recherche scientifique et des fournitures essentielles à la Station spatiale internationale depuis 2012, et nous sommes honorés de poursuivre le travail au-delà de l’orbite terrestre et de transporter le fret d’Artemis jusqu’à la Gateway.»