Warez : Liste des sites de téléchargement les plus connus

Liste des meilleurs sites warez pour le téléchargement gratuit de séries, films, musiques, logiciels, jeux, ou bien ebooks.

Les autorités françaises et à l’étranger font la chasse aux sites et aux forums de téléchargement (Warez). En France, l’exemple le plus connu est celui de Zone Téléchargement, un site web créé en 2012 et qui recensait des liens de téléchargement direct. Durant son activité, Zone Téléchargement était premier dans sa catégorie et le 11e site le plus visité en France au 28 novembre 2016, date à laquelle il a été fermé par la gendarmerie nationale française après une saisie des serveurs. Depuis, plusieurs clones ont vu le jour dans l’objectif de prendre le relais.

Actuellement, de nombreux sites permettent le téléchargement direct de films, séries TV, animes, musiques, logiciels, jeux. Les fichiers sont divisés en plusieurs parties et stockés chez plusieurs hébergeurs tels que Uptobox, Uploaded, Turbobit, Nitroflare, 1fichier ou bien Rapidgator. Ils permettant ainsi de télécharger gratuitement et sans inscription le contenu désiré.

Pour éviter les sites malveillants, voici une liste des meilleurs sites de téléchargement, classés par catégorie.

Liste des meilleurs sites de téléchargement de films, séries TV, musiques, ebooks, etc.

Sites Warez

Extreme-Download

ZT-ZA.COM

Annuaire-telechargement

9divx.org

Sites de Streaming

Zone-Telechargement.stream

Streamay.co

Libertyvf.one

Film2streaming.net

Forums/Boards Warez

FRBoarD

Ultim-Zone

Rappelons que le téléchargement illégal d’une œuvre protégée par les droits d’auteur expose à des risques de sanction pénale. En théorie, ce fait est susceptible de constituer un délit de contrefaçon dont la peine peut atteindre jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Ni nous, ni notre hébergeur, ni personne ne pourront être tenu responsables d’une mauvaise utilisation de ces sites. C’est pour cela que nous avons uniquement ajouté les noms des sites à notre article, sans aucun lien menant à ces derniers.