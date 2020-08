Une société chinoise attaque Apple en justice pour violation de brevet lié à Siri

Une société chinoise spécialisée en intelligence artificielle réclame 1,4 milliard de dollars à Apple pour viol de brevet.

Siri d’Apple n’est pas l’assistant numérique le plus performant, mais cela n’a pas empêché une entreprise chinoise spécialisée en intelligence artificielle de l’utiliser comme moyen de bloquer les ventes d’appareils Apple sur son marché et de gagner potentiellement un dédommagement financier. Tout cela est possible grâce à un brevet délivré par la Cour suprême de Shanghai, qui pourrait être totalement indépendant de la technologie d’intelligence artificielle trouvée dans Siri.

La société Zhizhen Network Technology, basée à Shanghai, a récemment obtenu un brevet pour la technologie d’assistant vocal qui présente de nombreuses similitudes avec son concurrent américain. Bien que cela ne convienne pas à la société de Cupertino dans n’importe quelle situation possible, cela arrive à un moment où les États-Unis et la Chine échangent des coups dans une guerre commerciale.

Selon un article du Wall Street Journal, la société chinoise a intenté une action en justice devant un tribunal local en soutenant qu’Apple a enfreint son brevet nouvellement attribué et demande des dommages-intérêts estimés à 10 milliards de yuans (environ 1,45 milliard de dollars).

Bien qu’il puisse sembler que les assistants numériques développés par Amazon et Google les assitants préférés du marché, Siri est intégré à presque tous les produits Apple. Ainsi, Zhizhen vise à obtenir une interdiction totale de tous les produits compatibles Siri en Chine, y compris l’iPhone, l’iPad, les Mac, le HomePod et les appareils portables comme les AirPods et Apple Watch.

Il convient de noter que Zhizhen, également connu sous le nom de Xiao-i, a remporté le brevet de technologie d’assistant numérique après huit ans d’efforts dans cette direction. Mais bien que le brevet de Xiao-i ait été reconnu par le tribunal de Shanghai, prouver que Siri d’Apple en est une copie conforme sera un défi.

Apple pense avoir de bonnes chances de sortir vainqueur de cet épisode et a noté que Siri n’incluait pas les fonctionnalités décrites dans le brevet de Xiao-i, qui sont principalement liées aux jeux et à la messagerie instantanée. Selon le rapport du troisième trimestre d’Apple, la firme de Cupertino a généré 9,33 milliards de dollars de revenus en Chine, soit environ 16% du chiffre d’affaires total de ce trimestre.