La chaîne Youtube Warped Perception place une GoPro à l’intérieur d’un pneu

Pour les besoins d’une vidéo, le youtubeur Warped Perception a fixé une GoPro à l’intérieur d’un pneu.

Pour beaucoup, les pneus ne sont pas considérés comme l’intermédiaire de base entre votre véhicule et la route. Bien sûr, nous examinons des éléments tels que les degrés d’usure de la bande de roulement, les cotes de traction et de température ainsi que l’utilisation prévue et bien sûr le coût, mais après les avoir installés, la plupart des gens n’y réfléchissent pas à deux fois jusqu’à ce que ces derniers soient à plat ou doivent être remplacés en raison de l’usure. La vérité est que les pneus sont bien plus qu’un simple intermédiaire entre votre véhicule et la route.

Ils fonctionnent en tandem avec la suspension de votre véhicule, ce qui, associé à des facteurs tels que la pression d’air et la hauteur des pneus, a un impact sur la douceur ou la rugosité d’une conduite que vous ressentez.

Cela dit, vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble un pneu monté sur une roue lorsque vous conduisez sur la route de l’intérieur? Moi non plus, mais la chaîne YouTube Warped Perception a récemment décidé de le découvrir et le résultat final est… eh bien, un peu bizarre.

Comme vous le verrez, conduire lentement avec une GoPro montée sur la jante donne au pneu l’air d’un cœur qui bat. Les choses deviennent un peu plus bruyantes lorsque la vitesse augmente et que les virages sont introduits dans l’équation. L’autre chose intriguante est ce qui se passe quand il laisse l’air sortir du pneu après le test.

En regardant cette vidéo, on ne peut pas s’empêcher de se dire que, sans technologie moderne, il serait beaucoup plus difficile de placer une caméra entre un pneu et une jante.