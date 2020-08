Samsung pourrait abandonner les Galaxy Note pour se concentrer sur les smartphones pliables

Le géant sud-coréen Samsung pourrait abandonner la production des Galaxy Note pour se concentrer sur les smartphones pliables.

Samsung vient de sortir le Galaxy Note 20 et pourtant, celui-ci pourrait être la dernière édition dans la longue série des terminaux Android haut de gamme.

Selon un récent article de la publication coréenne The elec, le prochain smartphone phare de Samsung, le Galaxy S21 (nom provisoire) arrivera au premier semestre de l’année prochaine avec un stylet à ses côtés pour la première fois. La publication affirme que trois modèles de l’appareil sont en cours de développement et que le S Pen n’accompagnera que la version la plus chère, nommée O3.

The elec a en outre déclaré que Samsung avait déjà décidé des spécifications matérielles du S21, notant qu’il n’inclurait pas de capteur 3D Time of Flight (ToF).

Apporter le S Pen à la famille Galaxy S ouvre la voie à la possibilité que Samsung abandonne la série des Note. En effet, avec les smartphones pliables qui rivalisent actuellement pour attirer l’attention et les smartphones grand écran désormais la norme plutôt que l’exception, il est tout à fait plausible que Samsung puisse éliminer progressivement le Note et faire du Galaxy Fold son nouveau produit phare.

Choisir de supprimer la gamme Note est une proposition risquée. Bien que n’étant pas un succès mondial en termes de ventes, le modèle n’est pas en reste non plus. Le remplacer par une nouvelle ligne qui n’a pas encore fait ses preuves serait un pari énorme, mais si Samsung croit vraiment que les téléphones pliables sont l’avenir, la période de lancement du Note serait certainement une fenêtre idéale pour essayer de les vendre.