Navigation privée : un raccourci arrive dans Chrome pour Windows sur PC

Afin de simplifier son utilisation, un raccourci pour le mode navigation privée arrive au sein de Chrome sur Windows.

Voici une bonne nouvelle pour les utilisateurs réguliers du mode navigation privée de Chrome: la version Windows du navigateur recevra bientôt un raccourci sur bureau qui ouvrira le navigateur directement en mode axé sur la confidentialité.

C’est un processus rapide pour accéder au mode de navigation privée de Chrome. Sélectionnez simplement « Nouveau mode de navigation privée » ou appuyez sur Ctrl + Shift + N, mais le fait d’avoir un raccourci direct sur le bureau fera gagner du temps, en particulier pour ceux qui l’utilisent souvent.

Le mode navigation privée, bien sûr, empêche Chrome d’enregistrer votre historique de navigation, les cookies et tout ce qui est entré dans les formulaires en ligne. C’est aussi très populaire pour regarder du contenu pour adultes en toute discrétion. Avec l’augmentation du nombre de personnes travaillant à domicile et leur besoin de garder les données sensibles privées, et peut-être des visites plus régulières sur Pornhub, un raccourci direct sur la version desktop vers le mode Incognito serait bien accueilli par beaucoup.

9to5Google a été le premier à découvrir la fonctionnalité dans le blog Chromium. Les modifications de code répertoriées introduisent un nouvel indicateur, utilisé pour activer les fonctionnalités expérimentales de Chrome. L’indicateur ajoute une option « Créer un raccourci » au menu de profil du mode navigation privée, de la même manière que Chrome permet aux utilisateurs de créer un raccourci sur le bureau qui s’ouvre directement sur une page particulière.

La nouvelle fonctionnalité, qui en est encore aux premiers stades de développement, ne devrait pas arriver avant Chrome 87. Chrome 86 est à moins d’un mois de la version bêta, et son successeur n’est attendu qu’en novembre.

Le mode incognito ne gardera pas votre navigation totalement privée, bien sûr; les sites Web que vous visitez, votre FAI et votre employeur (si vous utilisez un ordinateur de travail) peuvent voir votre activité. La meilleure option serait d’utiliser un VPN, de préférence un VPN qui a été vérifié comme ne conservant aucun journal.