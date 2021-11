Top 6 des tendances futures de développement en matière d’applications mobiles

Les smartphones font, aujourd’hui, partie intégrante de la vie quotidienne d’une personne. Avec le temps, les applications mobiles se sont développées afin de rendre les appareils polyvalents et complets. L’évolution technologique a permis de proposer des applis de plus en plus intéressantes et performantes. Quelles sont les futures tendances en ce qui concerne les applis mobiles et les smartphones ? Faites le point dans cet article.

L’intelligence artificielle (IA)

L’intelligence artificielle est de plus en plus utilisée à travers les applications. L’IA est dotée de capacité d’analyse afin de rendre certaines tâches autonomes. Ainsi, votre appareil vous obéit aux doigts et à l’œil.

Les chercheurs et développeurs d’application sont encore loin d’avoir fait le tour concernant l’intelligence artificielle. En effet, cette technologie est encore exploitable et pourrait réserver bien des surprises en termes de possibilités. Dans un futur proche, l’IA pourrait s’inviter dans toutes les applis mobiles, ce qui ferait de votre smartphone un véritable robot intelligent et coéquipier dans votre vie quotidienne.

La technologie 5 G

La technologie 5 G révolutionne de nombreux en termes de communication. En effet, elle réduit, voire élimine le niveau de latence de connectivité à travers le monde ainsi que les limites d’accès. Elle offre, donc, une connexion à très haut débit, ce qui permet une communication instantanée où que vous soyez.

Les développeurs d’applications auront également la possibilité d’analyser avec plus de précision et plus rapidement le comportement des consommateurs. Cela leur permettra de proposer des applications mobiles qui répondent réellement aux attentes et aux besoins des utilisateurs. Bref, au-delà de révolutionner la connectivité, le marketing sera également grandement bénéficiaire de la 5 G.

Instant App

L’instant app est une technologie permettant d’utiliser une application sans devoir la télécharger et l’installer. Elle est très pratique pour ceux dont le stockage interne de leur smartphone est assez juste.

Contrairement aux SaaS, les Instant App sont plus une sorte de version démo d’une appli à télécharger. En effet, vous avez la possibilité de tester les fonctionnalités d’une appli via sa version Instant App. Ainsi, vous pourrez décider, par la suite, de la télécharger ou non selon votre ressenti. Cela vous évite de perdre du temps et des données en téléchargeant une appli qui ne vous satisfera pas, par la suite.

La « gamification » des applications

Afin d’encourager les possesseurs de smartphones à se servir des applications, les développeurs ont trouvé une méthode incontournable : intégrer un aspect ludique aux applis. De plus en plus d’applications se servent de ce principe pour attirer des utilisateurs.

À titre d’exemple, la société Nike propose son appli Nike + Run Club afin d’inciter les personnes à effectuer des activités physiques régulières. En retour, chacun peut comparer ses performances à celles des autres utilisateurs et réaliser un classement. Cet aspect compétitif pousse les sportifs à se surpasser et à rester motivés.

La réalité virtuelle et augmentée dans les salles de jeux et les casinos

La réalité virtuelle consiste à immerger l’utilisateur dans un environnement entièrement façonné par l’ordinateur. La réalité augmentée, quant à elle, offre la possibilité d’intégrer des éléments virtuels à travers un environnement réel.

Imaginez-vous vous rendre dans le meilleur casino en ligne canada alors que vous vous trouvez chez vous. Vous avez, alors l’impression d’être dans une véritable salle de jeux. L’utilisation de la réalité virtuelle et augmentée s’étend également sur le plan marketing. Les applications Ikea, par exemple, permettent aux clients de visiter leur showroom et d’essayer leurs articles de manière immersive et originale.

Les applications à la demande

Une tendance de plus en plus populaire actuellement, ce sont les applications à la demande. Leur principe est assez simple et pratique. La situation géographique de l’utilisateur est localisée en temps réel. Il lui sera, alors, proposé des applications qui correspondent à ses éventuels besoins à chaque moment précis.

Par exemple, lors d’une randonnée en pleine nature, des applications de guide de survie, une boussole et une appli GPS lui seront proposées. Durant un long trajet en voiture, une appli renseignant les stations-service et les aires de repos seront disponibles.

Conclusion

Les applications mobiles évolueront de manière perpétuelle avec la technologie et les besoins des utilisateurs. Elles rendent l’utilisation de votre smartphone agréable, intuitive et polyvalente. Restez connectés aux dernières nouveautés pour profiter pleinement de nouvelles expériences sur votre appareil mobile.