La Xbox Series X sera lancée dans le monde entier en novembre

Dans un communiqué, Microsoft a déclaré que sa Xbox Series X sortira bien au mois de novembre, à temps pour les fêtes de fin d’année.

Nous en savons un peu plus sur les prochaines consoles nouvelle génération de Microsoft et Sony. Nous avons vu des fiches détaillées de leur hardware interne, plusieurs de leurs exclusivités first-party, et nous avons entendu parler de leurs nombreuses fonctionnalités logicielles, telles que Smart Delivery.

Avec tous ces détails de base gravés dans le marbre à ce stade, les fans de Sony et de Microsoft attendent maintenant avec impatience des détails sur les prix et une date de sortie potentielle pour la Xbox Series X et la PlayStation 5.

Alors que Sony reste discret sur les deux sujets, Microsoft a choisi d’être un peu plus ouvert. La société vient d’annoncer que la Xbox Series X sera lancée en novembre dans le monde entier avec « des milliers de jeux » disponibles. En revanche, pas de Halo Infinite à sa sortie car le jeu a été décalé à 2021.

De toute évidence, cela ne signifie pas des milliers de nouveaux jeux, Microsoft se réfère principalement à la compatibilité descendante. Les jeux Xbox publiés sur quatre générations de consoles seront entièrement jouables sur la série X, mais ils ne seront pas nécessairement meilleurs sur le système à venir.

Cependant, «50 nouveaux jeux» sortiront en 2020 et profiteront pleinement ou partiellement des capacités de la Xbox Series X. Ces jeux incluent Watch Dogs: Legion, Assassin’s Creed Valhalla et Dirt 5.

Bien que les fonctionnalités prises en charge varient d’un titre à l’autre, vous pouvez vous attendre à voir une prise en charge du ray tracing, des fréquences d’images élevées et des temps de chargement plus rapides sur plusieurs jeux optimisés pour la Serie X.

Nous pouvons probablement nous attendre à ce que Microsoft tire enfin le rideau sur la date de sortie et le prix spécifiques de la Xbox Series X au cours des deux prochains mois. Ou peut-être que la société attendra que Sony révèle quelque chose de nouveau sur sa future console.