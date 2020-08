Google teste de nouvelles cartes de visite virtuelles qui vous permettent de vous ajouter aux résultats de recherche

Google teste de nouvelles cartes de visite virtuelles en Inde qui permettent aux internautes de s’ajouter aux résultats de recherche.

Google teste un nouveau système de profil public créé par les utilisateurs, appelé «People Cards», qui permettra aux utilisateurs de créer leur propre profil (y compris leur travail, des liens vers leurs plateformes de réseaux sociaux, une brève biographie, etc.) qui apparaîtra directement dans les résultats de recherche. Cela ressemble à la façon dont les célébrités et les entreprises apparaissent déjà. Pour le moment, ces nouvelles cartes sont testées uniquement en Inde.

Pour configurer une nouvelle carte de contacts, recherchez simplement l’expression « ajoutez-moi à la recherche » lorsque vous êtes connecté à votre compte Google. À partir de là, Google vous amènera à une nouvelle page qui vous permettra de créer la carte. Les seuls champs obligatoires sont le nom, la profession, le lieu et une biographie «à propos», bien que vous puissiez également ajouter des informations sur votre formation, votre ville natale, des liens vers votre site Web et d’autres médias sociaux, et même votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone (si vous pensez à l’aise de les publier sur une recherche Google accessible au public).

De toute évidence, avec un système qui permet à quiconque de créer un résultat qui apparaîtra dans la recherche Google pour les centaines de millions de clients qui comptent sur le service chaque jour, il y a un grand potentiel d’abus ici. Il est facile d’imaginer que des trolls ou des harceleurs créent de fausses cartes qui apparaissent chaque fois que quelqu’un recherche votre nom ou utilise votre carte de visite pour donner des informations sensibles, comme votre adresse, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone.

À cette fin, Google affirme disposer d’un «certain nombre de mécanismes» pour empêcher le spam et les abus du système de carte de visite. Chaque compte Google n’est autorisé à créer qu’une seule carte de personne et doit avoir authentifié son compte avec un numéro de téléphone avant de pouvoir créer la carte. Google vous permettra de signaler les cartes contenant de mauvaises informations ou que vous pensez avoir été créées par un imposteur, et les utilisateurs pourront supprimer ou modifier leurs cartes quand ils le souhaitent.

Les cartes de personnes de la recherche Google sont déployées aujourd’hui en Inde; Google n’a pas encore dit si ou quand la fonctionnalité arrivera dans d’autres pays.