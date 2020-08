La Russie accuse Apple d’abuser de sa position dominante avec son App Store

La Russie accuse Apple d’abuser de sa position dominante dans le secteur des applications mobiles sur iOS.

Le Service fédéral antimonopole russe (FAS) a annoncé lundi qu’il avait conclu son enquête sur les pratiques de l’App Store d’Apple et l’avait trouvé en violation des lois locales sur la concurrence. Dans la décision, le FAS cite l’exigence de l’entreprise selon laquelle toutes les applications iOS doivent être téléchargées via l’App Store, ainsi que le penchant de l’entreprise pour supprimer les applications du marché à un coup de tête.

L’enquête a commencé en septembre 2019 après qu’Apple ait décidé de bloquer les applications de contrôle parental qui utilisaient la fonctionnalité de gestion des appareils mobiles, qui leur donnait accès à des informations utilisateur sensibles telles que l’emplacement, les comptes de messagerie, les autorisations de la caméra, l’historique du navigateur et les données d’utilisation des applications.

À l’époque, la société antivirus russe Kaspersky a déposé une plainte contre Apple, car elle était empêchée de publier des mises à jour de son application de contrôle parental appelée Safe Kids. Apple pense toujours qu’il avait le droit de le faire, quant à la protection de la vie privée et de la sécurité des utilisateurs, il fera donc appel de la décision FAS dans les semaines à venir.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a été interrogé sur les politiques controversées de l’App Store lors d’une audience antitrust du Congrès américain le mois dernier, au cours de laquelle il a fait valoir les mêmes points sur le fait de donner la priorité à l’utilisateur et d’essayer de créer un marché d’applications sûr.

L’App Store et Apple Pay font l’objet d’une enquête antitrust au sein de l’Union européenne, après que plusieurs entreprises se sont plaintes du comportement de contrôle d’accès d’Apple. Et au fil des jours, de plus en plus d’entreprises se heurtent au même mur – Microsoft et Google ne peuvent pas offrir leurs services de jeux en nuage sur iOS, et Facebook n’a pas pu lancer un lecteur de streaming avec des mini-jeux, car ils ressemblent supposément à des applications alternatives à l’App Store.