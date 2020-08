La justice bloque la menace d’Apple contre l’Unreal Engine, mais Fortnite reste absent de l’App Store

Un tribunal empêche Apple de retirer à Epic Games l’accès aux outils de développement. Cependant, Fortnite reste absent de l’App Store.

À la suite d’une mise à jour qui a introduit une méthode de paiement alternative aux versions iOS et Android de Fortnite, une méthode qui payait directement Epic Games et contournait la réduction de 30% d’Apple et de Google, le titre Battle Royale a été démarré à partir des boutiques respectives des entreprises.

Epic a riposté en poursuivant Apple pour que le jeu soit renvoyé sur l’App Store iOS. Le fabricant d’iPhone a également promis de mettre fin à l’implication d’Epic dans le programme de développement Apple le 28 août, ce qu’Epic a déclaré être catastrophique pour son activité Unreal Engine.

Dans une décision rendue hier, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a déclaré qu’Apple ne pouvait pas exécuter sa menace. « Le dossier montre des dommages potentiels importants à la fois à la plate-forme Unreal Engine elle-même et à l’industrie du jeu en général, y compris à la fois pour les développeurs tiers et les joueurs », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’Epic Games n’avait violé aucun contrat lié à Unreal Engine. et outils de développement.

«Apple a choisi d’agir sévèrement et, ce faisant, a eu un impact sur des tiers et sur un écosystème de développeurs tiers», a déclaré Rogers. « Epic Games et Apple sont libres de plaider l’un contre l’autre, mais leur différend ne doit pas causer de problèmes aux spectateurs. »

Ce n’était cependant pas une bonne nouvelle pour Epic. La société n’a pas été en mesure de démontrer que le blocage par Apple de Fortnite causera un préjudice irréparable. Rogers a déclaré que le jeu ne serait pas autorisé à revenir sur l’App Store tant qu’il n’adhérerait pas aux directives d’Apple, ce qui signifie abandonner l’option de paiement direct.

L’ordonnance d’interdiction temporaire restera en vigueur jusqu’à ce que le tribunal rende une ordonnance sur la requête en injonction préliminaire. L’audience complète sur l’injonction a lieu le 28 septembre.