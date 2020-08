Google Chrome va proposer le regroupement des onglets

Google améliore la gestion des onglets et ajoute de nouvelles fonctionnalités à son navigateur Chrome.

Mardi, Google a annoncé le déploiement de la fonctionnalité de regroupement des onglets de Chrome auprès des utilisateurs, ainsi que quelques autres fonctionnalités de la version 85.0.4183.83. C’est une bonne idée pour ceux qui ont tendance à avoir 20 pages ou plus ouvertes pour diverses raisons. Les développeurs disent également que les onglets se chargeront jusqu’à 10% plus rapidement maintenant.

Pour créer un groupe, cliquez avec le bouton droit sur l’un de vos onglets et sélectionnez « Ajouter un onglet au nouveau groupe ». Un petit point coloré apparaîtra à gauche de l’onglet. Vous pouvez ensuite faire glisser et déposer d’autres personnes dans le groupe, ou cliquer avec le bouton droit de la souris et les ajouter à partir du menu contextuel. Un clic gauche sur l’icône réduira et développera le groupe, tandis qu’un clic droit vous donnera un menu contextuel pour changer la couleur, la nommer ou fermer le groupe et tous ses onglets simultanément.

Pour ceux qui n’utilisent pas beaucoup d’onglets, la fonctionnalité est probablement banale. Cependant, si vous vous êtes déjà retrouvé à les regrouper avec deux instances ou plus du navigateur ouvertes à la fois, l’option vous sera utile.

Les groupes d’onglets ne sont pas tout ce que la mise à jour de Chrome apporte. Les aperçus d’onglets permettent aux utilisateurs de survoler un onglet pour afficher une mini-fenêtre de son contenu. Les aperçus sont particulièrement utiles pour trouver le bon onglet lorsque vous en avez tellement ouvert que les titres sont tous écrasés ensemble.

Le blog de Google recense le reste des fonctionnalités incluses dans la mise à jour. N’oubliez pas non plus que tous les navigateurs ne disposent pas de ces nouvelles fonctionnalités en raison de problèmes de stabilité. Je peux confirmer que Chrome pour macOS ne les a pas encore malgré le même numéro de version que Windows.