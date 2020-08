Facebook prolonge le télétravail de ses employés jusqu’en juillet 2021

En raison de l’épidémie de Covid-19, Facebook prolonge le travail à distance pour les employés jusqu’en juillet 2021.

Facebook a annoncé aujourd’hui que la société permettra à ses employés de continuer à travailler à domicile jusqu’en juillet 2021. Le réseau social rejoint d’autres entreprises comme Google, permettra également aux employés de travailler à distance jusqu’à l’été prochain en raison de la pandémie de Covid-19 en cours.

Facebook a eu la quasi-totalité de ses quelque 48000 employés travaillant à distance depuis la première vague de commandes au domicile en mars, et il avait précédemment annoncé qu’il ferait travailler les employés à distance jusqu’à la fin de 2020.

Dans une déclaration, la porte-parole de Facebook, Nneka Norville, a déclaré: «Sur la base des avis des experts de la santé et du gouvernement américain, ainsi que des décisions tirées de nos discussions internes sur ces questions, nous permettons aux employés de continuer à travailler volontairement à domicile jusqu’en juillet 2021. En outre, nous offrons aux employés 1 000 $ supplémentaires pour les besoins du bureau à domicile. »

Facebook a également déclaré que la société continuerait de rouvrir des bureaux dans une capacité restreinte là où les directives du gouvernement le permettent et là où l’atténuation des virus a eu lieu pendant environ deux mois.

Cependant, la société a ajouté qu’il était peu probable que de nombreux sites rouvrent aux États-Unis et en Amérique latine avant la fin de l’année, en raison du nombre élevé de cas de Covid-19.

Facebook a l’une des réponses les plus drastiques à la pandémie de Covid-19. Au mois de mars, l’entreprise avait fait savoir qu’elle transférerait de manière permanente des milliers d’emplois vers des postes entièrement distants. «Je pense qu’il est possible qu’au cours des cinq à 10 prochaines années, peut-être plus près de 10 que de cinq, mais quelque part dans cette fourchette, je pense que nous pourrions arriver à environ la moitié de l’entreprise travaillant à distance en permanence», a déclaré le PDG Mark Zuckerberg dans un entretien avec le site The Verge à l’époque.