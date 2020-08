Facebook lance son rival TikTok, Instagram Reels

Facebook annonce officiellement le lancement de Reels, une fonctionnalité intégrée sur Instagram qui vise à concurrencer TikTok.

Le réseau social Instagram, propriété de Facebook, se voit équiper d’une réponse à l’application vidéo à succès TikTok : Instagram Reels.

Instagram Reels permettra aux utilisateurs d’enregistrer et d’éditer de courtes vidéos musicales de 15 secondes avec audio, et permettra aux utilisateurs d’ajouter des effets visuels. Les utilisateurs pourront partager des Reels avec des abonnés sur Instagram dans une section dédiée appelée Reels in Explore, ou dans la fonction Story où les publications disparaissent après 24 heures.

L’option Reels sera disponible en bas de la caméra Instagram. Les vidéos seront visibles dans l’onglet Explorer du réseau social, un fil personnalisé où les utilisateurs peuvent parcourir les contenus les plus populaires.

Facebook est habitué à cloner des services concurrentiels. La fonction «Story» d’Instagram, qui permet aux gens de partager des photos et des vidéos expirant dans 24 heures, est similaire à Snapchat. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a été confronté à de difficiles questions sur l’habitude de l’entreprise de copier ses rivaux avant une audience du Congrès le 29 juillet.

Avec une pression géopolitique qui monte sur TikTok et sa société mère ByteDance, le président américain Trump voudrait forcer ByteDance à se désengager de la populaire application sociale. Plus intéressant encore, Microsoft aurait débuté des pourparlers pour racheter la division américaine de l’app à ByteDance.

L’acquisition de TikTok par Microsoft contribuerait probablement grandement à atténuer les craintes des Occidentaux concernant la vie privée et la sécurité nationale.

De son côté, Reels est lancé dans plus de 50 pays, dont les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, l’Australie et d’autres sur iOS et Android.