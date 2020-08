Amazon veut transformer les anciens centres commerciaux en centres de distribution

Amazon aurait pour ambition de transformer d’anciens centres commerciaux en centres de distribution pour sa plateforme.

Le premier exploitant de centres commerciaux aux États-Unis discute de la possibilité de louer certains de ses grands magasins à Amazon pour les utiliser comme centres de distribution.

Cela semble être une décision sage, sinon aussi ironique. Amazon a été en grande partie responsable de la décimation de la vente au détail traditionnelle de brique et de mortier grâce à son activité de commerce électronique agressive au cours des deux dernières décennies … et maintenant, avec des marques établies comme Sears et JC Penney qui ne tiennent pas à grand chose, ce serait … eh bien, quelque chose … si Amazon devait reprendre ces magasins piliers de centres commerciaux en faillite et les réutiliser en tant que centres de distribution.

Pour Amazon, avoir plus de centres de distribution plus proches des zones résidentielles permettrait au géant du commerce électronique d’accélérer encore le dernier kilomètre crucial de livraison.

Et pour Simon Property Group, le propriétaire de l’espace, ils auraient au moins un locataire qui, selon eux, paierait le loyer et assurerait la sécurité. De plus, Amazon entretient déjà des relations avec certains propriétaires de centres commerciaux, car ils louent des parkings au géant du commerce électronique pour stocker leur énorme flotte de fourgonnettes.

Des discussions entre les deux parties auraient eu lieu depuis avant l’épidémie de Covid-19. Dans certains cas, les deux ont même parlé de racheter des espaces occupés à des détaillants pour obtenir l’espace. Selon son dernier dépôt, les centres commerciaux de Simon Property Group comptent 63 magasins Penney et 11 magasins Sears.

Aucun accord n’a été conclu et cela ne vaut rien que les pourparlers puissent échouer avant qu’un accord ne soit conclu. Pourtant, c’est une idée convaincante, qui ramènerait des emplois dans les anciens centres commerciaux qui ont connu des jours meilleurs.