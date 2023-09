Un camion hybride recouvert de panneaux solaires en Suède

Scania teste actuellement son premier camion hybride recouvert de panneaux solaires sur les routes suédoises.

Le constructeur suédois de camions Scania a dévoilé la semaine dernière un camion hybride unique à énergie solaire. Le véhicule est actuellement testé sur la voie publique en Suède dans le cadre d’une collaboration de recherche de deux ans entre Scania, l’Université d’Uppsala, Eksjö Maskin & Truck, Midsummer, Ernsts Express et Dalakraft.

Dans un communiqué de presse, la société a déclaré que le camion hybride rechargeable est équipé d’un moteur de 560 ch et est livré avec une remorque de 18m recouverte de nouveaux panneaux solaires, qui génèrent la propulsion électrique du véhicule. Plus de 100 m² d’espace sur la remorque sont couverts par les panneaux solaires qui comprennent les nouvelles cellules solaires à pérovskite de Midsummer, censées générer deux fois plus d’énergie que les cellules solaires traditionnelles. Scania affirme que c’est la première fois qu’un camion de cette taille est alimenté par de l’électricité produite à partir de panneaux solaires.

Le camion fait partie d’un projet de recherche visant à développer des camions à énergie solaire à faible impact climatique et est en partie financé par l’agence gouvernementale suédoise pour l’innovation, Vinnova. À cette fin, il aidera les chercheurs à étudier l’impact des véhicules à énergie renouvelable sur l’environnement et la manière dont ils peuvent réduire les émissions globales de carbone dans le secteur des transports.

Selon Scania, les cellules solaires du camion produisent une efficacité maximale de 13,2 kWc (kilowatt crête). Pour ceux qui se posent la question, le véhicule embarque au total 300 kWh de batteries, dont 100 kWh sur le camion et 200 kWh dans la remorque. Scania affirme que l’énergie solaire générée par ces panneaux peut représenter jusqu’à 5 000 km d’autonomie par an en Suède, mais dans des pays plus ensoleillés comme l’Espagne, cette autonomie pourrait même doubler pour atteindre environ 10 000 km.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le projet se concentrait sur la Suède malgré le fait que le pays n’est pas connu pour son ensoleillement toute l’année, Eric Falkgrim, responsable technologique au département Recherche et Innovation de Scania et chef de projet pour le camion à énergie solaire, a répondu : l’entreprise souhaitait spécifiquement évaluer la viabilité d’un tel projet dans les conditions moins ensoleillées et un peu plus sombres de la Scandinavie.