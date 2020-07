Vision-S : la voiture électrique de Sony débarquera bientôt sur les routes

Toujours en cours de développement, la Vision-S, la voiture électrique de Sony, débarquera bientôt sur la voie publique.

Quand vous pensez aux constructeurs de voitures électriques, Sony ne vous vient probablement pas à l’esprit. Quoi qu’il en soit, le géant de la technologie est devenu exactement cela lors du CES 2020, lorsqu’il a dévoilé la «Vision-S», un concept de berline entièrement électrique destiné à présenter la technologie automobile de Sony.

Comme de nombreux projets révélés au CES, le Vision-S n’était, comme son nom l’indique, qu’une vision pour l’avenir, et pas nécessairement un produit réel que Sony avait l’intention de commercialiser. Cependant, il semble que les choses aient quelque peu changé au cours des mois qui ont suivi la fin du CES.

Désormais, Sony dit qu’il prévoit de faire beaucoup plus avec le Vision-S. Le véhicule est arrivé à Tokyo, afin que l’entreprise puisse faire progresser ses «technologies de détection et audio». Pour accomplir cette tâche plus efficacement, la voiture sera sur les routes publiques de la ville d’ici la fin de cette année fiscale.

Lors des déplacements, Sony tentera probablement d’améliorer les capacités de conduite autonome de Vision-S. Depuis le CES 2020, le véhicule possédait une automatisation de niveau 2, grâce à 33 capteurs individuels. Étant donné que de nombreux autres constructeurs automobiles autonomes approchent déjà de l’autonomie de niveau 5, Sony a certainement du rattrapage à faire à cet égard.

La Vision-S, pour ccux qui ne sont pas familiers avec le projet, dispose de deux moteurs de 200 kW, d’une vitesse maximale de 240 km/h et fait le 0 à 100 km/h en environ cinq secondes. La berline dispose également de «technologies AI, 5G et cloud», ainsi que du «360 Reality Audio», qui fait référence aux haut-parleurs intégrés du siège de la voiture.

Nous ne savons pas quels sont les projets à long terme de Sony pour le Vision-S, mais nous le découvrirons probablement dans les mois à venir.