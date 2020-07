Un père découvre que sa fille de 11 ans a dépensé près de 6 000 dollars sur Roblox

Une fille de onze ans a dépensé près de 6 000 dollars sur le très populaire Roblox en utilisant la carte bancaire de son père.

Ce n’est pas la première fois qu’un parent découvre que son enfant avait réussi à dépenser une fortune pour les achats intégrés à un jeu. Cette fois-ci, une fille de onze ans a dépensé 4 642 £ (5 792 $) pour le très populaire Roblox en utilisant la carte bancaire de son père.

S’exprimant lors du Jeremy Vine Show de la BBC, Steve Cumming a déclaré que sa fille lui avait dit que tous ses amis appréciaient Roblox, et qu’elle voulait dépenser 4,99 £ (6,23 $) pour un achat via l’application. Il a dit oui et a effectué le paiement avec sa carte bancaire le 16 avril.

Cumming, 72 ans, qui se décrit comme «peu averti en matière de technologie», s’est inscrit pour utiliser les services bancaires en ligne pendant le confinement de la pandémie, car il n’a pas pu se rendre à sa banque. Il ne voulait pas utiliser de distributeurs automatiques de billets. Lorsqu’il s’est connecté pour la première fois, près d’un mois après le premier paiement par carte, une mauvaise surprise l’attendait.

« J’ai été étonné de voir des centaines et des centaines de transactions distinctes, toutes entre 0,99 et 9,99 £. Je ne comprenais pas. Je pensais avoir été victime d’une arnaque », a-t-il déclaré.

Cumming a ensuite téléphoné à la banque pour annuler sa carte de débit, mais cela n’a pas empêché un autre prélèvement de 1 000 £ via son compte Google Play. Il a dit que sa fille croyait qu’elle jouait avec de l’argent du monopole, ajoutant: « Comment ces sociétés peuvent-elles être autorisées à piéger des mineurs dans ces jeux? »

Comme la plupart des gens, Cumming a admis ne pas avoir lu les termes et conditions, mais s’est dit surpris qu’un jeu conçu pour les enfants puisse permettre à des milliers de transactions totalisant des milliers de livres sterling d’être dépensées sur quelques semaines.

Après avoir été contacté par la BBC, le développeur Roblox Corporation a déclaré qu’il émettrait un remboursement complet. « Nous nous efforçons d’empêcher les achats non autorisés, en prenant des mesures telles que de ne pas stocker les informations de facturation, et en travaillant directement avec les parents pour fournir des remboursements appropriés chaque fois que possible, ce qui est le cas dans ce cas », a déclaré la société.