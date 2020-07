Uber fait l’acquisition de l’application de livraison de repas Postmates pour 2,65 milliards

Uber fait l’acquisition de l’application de livraison de repas Postmates pour la somme de 2,65 milliards de dollars.

Uber a annoncé lundi avoir conclu un accord pour acquérir le service de livraison de repas Postmates pour 2,65 milliards de dollars. Les deux parties s’attendent à ce que la transaction soit conclue d’ici le premier trimestre de 2021 en attendant l’approbation réglementaire et d’autres conditions de clôture habituelles. Uber a déclaré qu’elle continuerait à utiliser l’application Postmates en tant qu’entité autonome.

Uber, si vous vous en souvenez, devait fusionner avec Grubhub dans le but de maintenir les revenus pendant la pandémie de Covid-19. Les pourparlers ont échoué alors que les deux parties se débattaient sur les détails des prix, laissant la porte ouverte à son rival Just Eat Takeaway pour entrer et attraper Grubhub pour 7,3 milliards de dollars le mois dernier.

Comme de nombreuses entreprises confrontées aux consommateurs, Uber a été durement touchée par la pandémie mondiale. Au cours de la présentation des résultats du premier trimestre, le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, a déclaré que les réservations brutes dans leur segment d’activité de base ont diminué de 80% en avril par rapport à la même période un an plus tôt.

Heureusement pour Uber, la société disposait d’une importante trésorerie pour faire face à des temps difficiles sous la forme de 10 milliards de dollars en espèces sans restriction et d’un plan d’affaires alternatif pour se replier sur la livraison de nourriture. Même encore, l’entreprise a dû licencier des milliers d’employés car les mesures de confinement de Covid-19 gardaient les gens à la maison et réduisaient la demande pour le service de VTC d’Uber.

La société a déclaré qu’elle prévoyait d’émettre environ 84 millions d’actions ordinaires pour couvrir le coût de l’achat. Au moment d’écrire ces lignes, Uber se négocie à 30,68 $ par action.

Uber n’est pas le premier à se lancer sur ce marché. Le géant du e-commerce Amazon s’est aussi lancé dans la livraison de nourriture en Inde pour concurrencer les deux géants présents sur le territoire, Zomato et Swiggy.