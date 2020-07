Telegram porte plainte contre Apple auprès de la Commission européenne

Après Spotify ou bien Kobo, c’est au tour de Telegram de déposer une plainte contre Apple auprès de la Commission européenne.

Telegram, l’application de messagerie, est devenue la dernière entreprise à déposer une plainte officielle antitrust auprès de la Commission européenne contre l’App Store d’Apple.

Dans une plainte adressée à la vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, Margrethe Vestager, Telegram, qui compte plus de 400 millions d’utilisateurs, a déclaré qu’Apple devait «permettre aux utilisateurs d’avoir la possibilité de télécharger des logiciels en dehors de l’App Store».

En juin, Mme Vestager a annoncé deux enquêtes antitrust sur Apple, dont l’une concernait l’App Store. Les conflits d’Apple avec les développeurs sur les règles de l’App Store se sont également intensifiés récemment.

Spotify et Rakuten se sont déjà plaints auprès de l’UE du fait que l’App Store représentait un pouvoir de monopole, étant donné que les développeurs doivent accepter les conditions d’Apple, y compris une commission de 30% sur les achats intégrés, afin d’atteindre les centaines de millions de personnes. qui utilisent des iPhones.

On estime que les frais de l’App Store d’Apple dans le monde génèrent plus d’un milliard de dollars par mois pour l’entreprise.

Dans sa plainte, Telegram a contesté l’argument d’Apple selon lequel la commission App Store le maintient en marche.

Dans un article publié cette semaine, Durov a déclaré: «Chaque trimestre, Apple reçoit des milliards de dollars d’applications tierces. Pendant ce temps, les dépenses nécessaires pour héberger et examiner ces applications se chiffrent à des dizaines de millions et non à des milliards de dollars. Nous le savons parce que chez Telegram, nous hébergeons et examinons plus de contenu public que l’App Store ne le fera jamais. »

L’application de messagerie, cofondée par l’entrepreneur technologique russe Pavel Durov et son frère en 2013, a accusé Apple d’arrêter l’innovation.

Telegram a déclaré qu’en 2016, Apple avait empêché l’application de messagerie de lancer une plate-forme de jeu au motif qu’elle allait à l’encontre des règles de l’App Store. Telegram risquait d’être supprimé de l’App Store et de démanteler l’entreprise.

Telegram a affirmé qu’il s’agissait d’un exemple de la capacité d’Apple à freiner l’innovation grâce à son «pouvoir monopolistique» sur le marché des applications.

«Pour cette même raison, Apple est en mesure de facturer une commission colossale de 30% sur le chiffre d’affaires de tout service numérique fourni par les applications de l’App Store, y compris, mais sans s’y limiter, les ventes des applications elles-mêmes ou les frais de services premium sur ces applications », a ajouté la plainte.

Apple a nié à plusieurs reprises les allégations de comportement anticoncurrentiel. Dans une déclaration précédant une audition devant le Congrès, le directeur général d’Apple, Tim Cook, a reconnu que l’examen de l’App Store était «raisonnable et approprié», mais a défendu les pratiques commerciales de son entreprise. Selon lui, Apple pense que «la concurrence est une grande vertu (qui) favorise l’innovation».

Telegram, qui a été utilisé par des manifestants, notamment à Hong Kong, et a attiré des attaques de gouvernements, dont la Chine, a précédemment accusé Apple de bloquer les mises à jour alors qu’il faisait face à une pression croissante en Russie. Une interdiction de deux ans dans le pays pour Telegram a récemment été levée.

L’autre enquête ouverte dans l’UE contre Apple concerne Apple Pay. Les enquêtes dureront probablement plusieurs mois, voire plusieurs années.