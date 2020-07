Spotify approche les 300 millions d’utilisateurs actifs par mois alors que l’investissement en podcast se montre payant.

Spotify a déclaré mercredi que son nombre mensuel d’utilisateurs actifs avait atteint 299 millions au cours du dernier trimestre se terminant le 30 juin. Cela représente une augmentation de 29% d’une année sur l’autre et amène le géant du streaming à un peu moins de 300 d’utilisateurs actifs par mois.

En y regardant de plus près, nous voyons que Spotify a terminé le deuxième trimestre avec 138 millions d’abonnés premium (payants), soit une hausse de 27% par rapport à la même période un an plus tôt. La société a déclaré que son offre familiale continuait d’être un gros moteur de performance et a encore renforcé l’expansion de sa nouvelle offre d’abonnement Premium Duo pour les couples.

Spotify a confirmé avoir observé ce qu’il a appelé «la faiblesse liée au Covid» dans plusieurs pays des régions émergentes au début du trimestre, entraînant une augmentation du taux de désabonnement et une augmentation des échecs de paiement des utilisateurs Premium. Cela a rebondi de manière significative en juin, a déclaré la société, et l’amélioration de la dynamique devrait maintenant se poursuivre au troisième trimestre.

Spotify s’est engagé à développer son offre de podcasts au cours du dernier trimestre et les premiers travaux semblent porter leurs fruits. La plateforme propose désormais plus de 1,5 million d’émissions, dont la moitié lancée cette année. Et les gens écoutent aussi les programmes proposés. Le géant du streaming a déclaré que 21% de ses utilisateurs actifs par mois se tournaient désormais vers du contenu au format podcast, contre seulement 19% au premier trimestre.

Pour l’avenir, Spotify prévoit de terminer le troisième trimestre avec entre 312 millions et 317 millions d’utilisateurs actifs par mois et d’ici la fin de l’année, ils espèrent avoir plus de 350 millions d’utilisateurs.