Google One sauvegardera gratuitement le contenu des appareils iOS ou Android

Google One propose désormais de sauvegarder gratuitement le contenu de smartphone Android ou iPhone.

Google One, le service de stockage en nuage que Google a lancé en 2018, sauvegardera désormais gratuitement le contenu de votre téléphone iOS ou Android avec votre compte Google. L’application iOS sera en mesure de sauvegarder vos photos, vidéos, contacts et événements de l’agenda, en regroupant ce qui est offert par différents services comme Photos et Drive en un seul endroit. Pendant ce temps, l’application Android, qui pouvait déjà sauvegarder une gamme de fichiers à partir de votre téléphone, proposera désormais des sauvegardes sans abonnement Google One.

Outre la sauvegarde de vos fichiers, Google One est également mis à jour pour faciliter la gestion des fichiers stockés. Cette fonctionnalité de gestion du stockage est disponible à partir de l’application ou du Web et vous permettra de gérer les fichiers enregistrés à partir de Drive, Gmail et Photos en un seul endroit. Cela signifie donc qu’il ne s’agit pas de transférer une sauvegarde complète de votre smartphone comme avec iCloud, mais ses contenus les plus importants.

Vous bénéficiez gratuitement de 15 Go de stockage avec votre compte Google personnel (les comptes G Suite ne sont pas pris en charge par les nouvelles fonctionnalités), et Google propose des forfaits de stockage payants à partir de 1,99 euros par mois pour 100 Go de stockage. Google indique que les nouvelles fonctionnalités seront déployées pour Android dans les prochains jours et que la nouvelle application iOS sera bientôt lancée. Une liste complète des pays dans lesquels Google One est disponible est disponible ici.