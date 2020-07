Nvidia pourrait acheter le constructeur Arm à Softbank

Nvidia pourrait acheter le fabricant ARM, spécialisé dans la conception de processeurs RISC.

Nvidia a montré son intérêt pour l’acquisition d’Arm dans ce qui serait l’une des transactions technologiques les plus importantes et probablement les plus coûteuses de tous les temps. Si l’équipe verte prend le contrôle du fabricant de semi-conducteurs, elle pourrait avoir une emprise serrée sur une grande partie de l’industrie, ce qui signifie que toute acquisition sera probablement soumise à un examen réglementaire approfondi.

En 2016, Softbank a payé environ 31 milliards de dollars pour la société britannique Arm, qui est devenue une partie du conglomérat japonais Vision Fund, le plus grand fonds de capital-risque au monde.

Softbank a récemment déchargé certains de ses actifs pour aider à réduire l’impact du ralentissement économique lié au coronavirus. Une partie de ses participations dans Alibaba Group et T-Mobile a été vendue, et la société cherche à vendre une partie ou la totalité de sa participation dans Arm. Une introduction en bourse est aussi à l’étude.

Softbank possédait autrefois une partie de Nvidia, après avoir amassé 4 milliards de dollars d’actions en 2017, mais toutes ses participations dans la société ont été vendues l’année dernière.

Selon Bloomberg, Nvidia a récemment fait une démarche pour acheter Arm. La demande accrue dans les secteurs des jeux, du hardware et des datacenters a vu le stock de Nvidia monter en flèche cette année. Les actions s’élèvent actuellement à 417 $, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 256 milliards de dollars. À titre de comparaison, son rival AMD a une valeur de 72,3 milliards de dollars.

Arm a longtemps concédé sa technologie à certains des plus grands acteurs de l’industrie et a vu son profil augmenter encore plus au cours des derniers mois alors que le Fugaku alimenté par Arm est devenu le supercalculateur le plus rapide du monde, et Apple a annoncé qu’il abandonnait le SoC personnalisé basé sur Arm d’Intel pour son Mac.

Il est probable qu’une acquisition par Nvidia d’Arm soulèverait des questions anticoncurrentielles de la part des régulateurs. Les conceptions d’architecture de puces et propriétés intellectuelles de ce dernier se retrouvent dans une vaste gamme de produits, et confier autant de pouvoir à Nvidia concernerait les titulaires de licence, en particulier Apple.

Les affirmations proviennent toutes de la source anonyme de Bloomberg, nous ne pouvons donc pas être certains de leur exactitude, mais si un accord finit par être conclu, cela secouera l’industrie comme jamais auparavant.