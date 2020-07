Mixer : le service de streaming de jeux vidéo de Microsoft ferme ses portes

un mois après l’annonce, le service de streaming de jeux vidéo Mixer de Microsoft ferme ses portes.

Après quatre ans et demi, le service de streaming de jeux vidéo de Microsoft Mixer va fermer plus tard dans la journée. Officiellement, les streamers Mixer (Mixerers?) Sont invités à passer au service concurrent de Facebook Gaming, les précieux Mixer Partners obtenant également le statut de partenaire là-bas. Toutefois, en se baladant sur Mixer durant les dernières heurs, beaucoup de gens envisagent de passer à Twitch. L’arrêt intervient moins d’un an après que Microsoft s’est déchaîné en recrutant les meilleurs streamers Twitch, notamment Tyler «Ninja» Blevins, avec des contrats d’exclusivité qui auraient valu des millions.

Mixer a été lancé pour la première fois en 2016 sous le nom de «Beam», puis a été acheté par Microsoft plus tard cette année-là, qui l’a renommé «Mixer» en 2017. L’un de ses principaux arguments de vente était des délais plus courts entre le streamer et les spectateurs, afin que les gens puissent interagir davantage. Microsoft a également demandé à ses studios d’intégrer les fonctionnalités de Mixer dans les jeux. Forza Horizon 4 a donc récompensé le streaming et le visionnage sur Mixer, Minecraft a laissé les spectateurs voter sur diverses choses, etc.

Malgré les gros noms et d’énormes chèques, cela n’a pas été suffisant pour que la plateforme perdure.

«En fin de compte, le succès des partenaires et des streamers sur Mixer dépend de notre capacité à faire évoluer la plateforme pour eux aussi rapidement et aussi largement que possible», a déclaré Microsoft dans l’annonce de l’arrêt en juin. «Il est devenu clair que le temps nécessaire pour développer notre propre communauté de streaming à l’échelle était hors de mesure avec la vision et les expériences que Microsoft et Xbox veulent offrir aux joueurs maintenant, nous avons donc décidé de fermer le côté des opérations de Mixer et d’aider la transition de la communauté vers une nouvelle plateforme. «

Microsoft s’est associé à Facebook Gaming pour offrir aux streamers un moyen de passer à leur plateforme, en conservant le statut de partenaire pour continuer à gagner de l’argent via leurs streams.