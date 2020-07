Les Émirats arabes unis ont lancé avec succès leur première mission sur Mars ce weekend. Deux autres sont prévues avant la fin juillet.

Les Émirats arabes unis ont franchi le premier obstacle dans leurs efforts pour envoyer un vaisseau spatial sur Mars. Dimanche, les EAU ont lancé avec succès leur sonde Hope dans l’espace à bord d’une fusée H-2A. La mission a décollé du centre spatial de Tanegashima au Japon après avoir été retardée deux fois en raison de conditions météorologiques défavorables.

La mission sur Mars, l’une des trois prévues ce mois-ci, tire parti d’une période où la Terre et Mars sont relativement proches l’un de l’autre. Hope passera les sept prochains mois à se rendre vers la planète et si tout se passe comme prévu, elle devrait y arriver d’ici février 2021. Plutôt que d’atterrir à la surface, Hope passera en orbite autour de la planète rouge pendant au moins une année martienne complète pour collecter des données supplémentaires pour aider les scientifiques à mieux comprendre le temps et le climat de la planète.

Le directeur du projet Hope, Omran Sharaf, a déclaré que pour la première fois, la communauté scientifique aura une vision holistique de l’atmosphère martienne à différents moments de la journée et à différentes saisons. Mais leurs objectifs à long terme sont beaucoup plus larges.



« Nous avons une stratégie pour contribuer à l’effort mondial de développement de technologies et de travaux scientifiques qui nous aideront un jour si l’humanité décide de mettre un humain sur Mars », a ajouté Sharaf.

La Chine devrait commencer sa mission Tianwen-1 le 23 juillet et la NASA vise à envoyer son rover Mars Perseverance et son hélicoptère Ingenuity dans l’espace le 30 juillet après deux retards antérieurs. Compte tenu de la date de lancement actuelle, la NASA prévoit que Persévérance atterrira sur Mars le 18 février 2021.