Twitter désactive une vidéo relayée par Trump après une plainte pour droit d’auteur de Linkin Park

Twitter a retiré une vidéo retweetée par le président américain Trump suite à une plainte pour atteinte aux droits d’auteur du groupe Linkin Park.

Un nouveau jour, une autre controverse Donald Trump / Twitter. Cette fois, le site a retiré une vidéo de campagne retweetée par le président suite à une plainte pour atteinte aux droits d’auteur du groupe de rock/nu metal Linkin Park.

Samedi, Trump a retweeté une vidéo qui avait été mise en ligne un jour plus tôt par le directeur des réseaux sociaux de la Maison Blanche, Dan Scavino. Le clip avait comme bande son le single à succès de Linkin Park sorti en 2002, «In the End», et les membres du groupe californien n’ont pas réellement appréciés.

Le groupe a publié un Tweet qui disait: « Linkin Park n’a pas soutenu Trump et n’autorise pas son organisation à utiliser nos musiques. Une demande cessation a été émise. » Un avis sur le Digital Millennium Copyright Act (DMCA) a été émis par Machine Shop Entertainment, une société de gestion appartenant à Linkin Park, et a été publié dans la base de données Lumen, qui recueille les plaintes légales et les demandes de suppression de documents en ligne.

Linkin Park did not and does not endorse Trump, nor authorize his organization to use any of our music. A cease and desist has been issued.

— LINKIN PARK (@linkinpark) July 19, 2020