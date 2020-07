La production de l’iPhone 12 pourrait être repoussée à début octobre

Plusieurs rumeurs semblent suggérer que la production de l’iPhone 12 pourrait être reportée à octobre ou novembre.

Il y a trois mois, Apple envisageait de reporter les iPhones 5G jusqu’en 2021 en raison de la baisse de la demande des consommateurs et des fermetures d’usine. Maintenant que les usines ont rouvert, le géant de Cupertino presse les fournisseurs d’accélérer les expéditions de composants afin de rattraper le temps perdu.

En avril, les insiders de l’industrie ont appris que la production de masse du nouvel iPhone 12 d’Apple serait retardée d’un mois en raison de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement des composants essentiels. Foxconn à l’époque insistait sur le fait que tout se déroulerait comme prévu initialement tant que les fournisseurs de composants pourraient effectuer leurs livraisons à temps.

Cependant, selon un nouvel article de Nikkei Asian Review, les retards ne sont plus quelque chose qu’Apple peut éviter. Après plusieurs fermetures d’usine et restrictions sur le lieu de travail, le retard le plus optimiste est estimé à deux semaines, certains experts affirmant que la production de l’iPhone 12 pourrait être repoussée au début octobre.

Les nouvelles estimations sont conformes au rapport d’avril du Wall Street Journal selon lequel la production de masse du nouvel iPhone 12 ferait face à un retard d’un mois, car des tests supplémentaires sont encore nécessaires avant que la société ne puisse se fixer sur un design final.

Nikkei dit qu’Apple et ses fournisseurs travaillent sans relâche pour limiter les retards au minimum. Et puisque la société annonce généralement de nouveaux iPhone en septembre, cela signifierait que les nouveaux terminaux ne seront pas disponibles au lancement.

Avant la pandémie, Apple avait dit aux fournisseurs de s’attendre à plus de 100 millions de commandes d’iPhone 12, mais ces attentes ont été révisées plusieurs fois au cours des dernières semaines. Apple vise désormais 80 millions de commandes des nouveaux combinés 5G selon la rumeur et a également passé des commandes de 45 millions d’unités d’iPhone plus anciennes – dont certaines sont fabriquées en Inde, afin de maintenir un volume de ventes élevé tout au long du second semestre 2020.

A côté de cela, il semble de plus en plus probable que la nouvelle gamme d’iPhone 12 sera livrée sans chargeur ni écouteurs dans la boîte. Ceci, combiné à une baisse de 20% de la demande mondiale de smartphones, pourrait conduire Apple à tarifer ses appareils de manière plus raisonnable cette année.