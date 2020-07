Facebook : un prototype de casque VR qui ressemble à des lunettes de soleil

Facebook a présenté un concept de dispositif de réalité virtuelle, complètement différent de la plupart des autres appareils sur le marché aujourd’hui.

La stratégie VR de Facebook a beaucoup changé au cours des dernières années. La société a choisi de consolider ses efforts et de se concentrer sur des casques autonomes comme Oculus Quest qui offrent des expériences plus riches pour les consommateurs au lieu de modèles d’entrée de gamme comme Oculus Go qui étaient censés ouvrir votre appétit pour la réalité virtuelle.

Le géant social a récemment publié un article sur quelque chose qui est encore plus important que la puissance de traitement et le suivi avancé de la tête et des gestes que vous pouvez intégrer dans un casque: le confort.

L’une des principales raisons pour lesquelles les casques VR comme Oculus Quest et les casques AR comme HoloLens de Microsoft ne sont pas courants, c’est qu’ils sont encombrants et encombrants à utiliser pendant des heures, malgré les efforts des entreprises pour améliorer l’ergonomie et le poids global.

Les ingénieurs des Reality Labs de Facebook ont ​​mis au point une nouvelle preuve de concept qui s’écarte beaucoup en termes de conception de ce qui est disponible dans le commerce aujourd’hui. Elle ressemble plus à une paire de grandes lunettes de soleil à la mode par opposition aux modèles traditionnels qui ont tendance à couvrir la moitié de votre visage et à vous faire ressembler à une expérience scientifique de marche.

Deuxièmement, le casque d’écoute prototype est relativement mince à seulement 9 mm pour la partie d’affichage. Facebook dit qu’il a pu proposer une « nouvelle classe d’écrans proches » qui mélange l’optique holographique et le pliage optique basé sur la polarisation. Cette technologie devrait servir de technologie idéale pour les futurs casques VR avec un facteur de forme plus petit.

La société affirme que les écrans ont un champ de vision « comparable aux produits VR grand public d’aujourd’hui ». Plus précisément, l’architecture optique proposée utilise une lentille holographique plutôt que réfractive utilisée dans les solutions conventionnelles. Au lieu d’un objectif encombrant, vous pouvez avoir plusieurs couches de film holographique mince qui, avec des rétro-éclairages directionnels, des lasers et le système de projection, pèsent moins et tiennent dans un espace plus petit.

Facebook vise un poids d’environ 10 grammes pour les prototypes qui offrent un champ de vision de 93 degrés et une résolution de 1200 x 1600 par œil. Le seul problème est que la gamme de couleurs n’est pas là où elle pourrait être. La société affirme disposer de prototypes de bancs pouvant aller au-delà de l’espace colorimétrique sRGB couramment pris en charge par les moniteurs PC conventionnels. Ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce qu’il trouve un moyen de miniaturiser les lasers d’affichage du casque pour un facteur de forme semblable à celui des lunettes de soleil.

Gardez à l’esprit que ce n’est qu’un aperçu du travail de Facebook pour rendre les casques VR plus confortables à porter, et cela va prendre un certain temps avant que nous voyions un produit commercial réel pour refléter ces progrès.

Des entreprises comme Apple et Google ont également intensifié leurs efforts de réalité virtuelle et de réalité augmentée ces dernières années, espérant être les premières à proposer la prochaine grande chose pour remplacer les smartphones. Google a acquis plus tôt cette semaine la startup de lunettes intelligentes North, et Apple a à la fois un casque VR et une paire de lunettes AR en préparation, dont l’un pourrait être dévoilé dès 2022.