KFC veut tester la fabrication de nuggets imprimés en 3D

KFC s’associe à une entreprise de bio-impression 3D pour fabriquer des nuggets de poulet à partir de matière végétale et de cellules de volaille.

La chaîne de restauration rapide KFC s’est associée à la société moscovite 3D Bioprinting Solutions pour créer un nuggets de poulet artificiel en laboratoire. La nouvelle technologie de bio-impression en cours de développement imprimera la viande en utilisant un mélange de «cellules de poulet et de matériel végétal».

Le changement est un effort pour créer une alternative plus écologique et plus saine à la vraie viande de poulet. Cela fait partie du « restaurant du futur concept » de l’entreprise. KFC dit que le produit final aura le goût et la texture de la viande de poulet avec très peu d’implication pour les animaux. Les nuggets seront censés être « plus propres » que son homologue contemporain.



« Biomeat contient exactement les mêmes micro-éléments que le produit d’origine, tout en excluant divers additifs utilisés dans l’agriculture et l’élevage traditionnels, créant un produit final plus propre », a déclaré la société dans son communiqué de presse.

La société cite une étude de l’American Environmental Science and Technology Journal, indiquant que la production de viande à partir de cellules animales consommerait environ la moitié de l’énergie de l’agriculture traditionnelle.

KFC n’est pas la seule chaîne de restaurants à envisager d’introduire de la viande artificielle dans son menu. L’année dernière, Burger King a commencé à proposer son Impossible Whopper aux Etats-Unis. McDonald’s a également testé des hamburgers «Beyond Meat» au Canada.

La principale différence avec le produit de KFC est qu’il utilise toujours des cellules animales, tandis que les «viandes» du roi et du McDonald sont entièrement à base de légumes. Ainsi, les nouveaux nuggets risquent de ne pas attirer beaucoup de végétariens et seront sans aucun doute évités par le marché végétalien.

Selon une étude réalisée en 2011 par les universités d’Oxford et d’Amsterdam, utiliser cette production de viande pourrait réduire les gaz à effet de serre de 96 % par rapport à l’élevage de porcs, de moutons et de vaches.