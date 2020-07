Hasbro dévoile une figurine pour le crossover entre Retour Vers le Futur et Transformers

Hasbro a dévoilé une figurine pour le crossover entre Retour Vers le Futur et Transformers, qui donnera lieu à une mini-série.

Malgré la menace constante d’une guerre nucléaire mondiale, les années 80 nous ont donné des trucs assez impressionnants. Maintenant, deux des meilleures choses au cours de la décennie : Retour vers le futur et Transformers obtiennent un crossover pour célébrer le 35e anniversaire du film culte.

Grâce à une collaboration entre Hasbro et Universal Brand Development, vous pouvez désormais acheter un nouvel Autobot appelé Gigawatt, du nom de la célèbre phrase «1,21 Gigawatt!» de Doc Brown et Marty.

Le jouet se transforme en véhicule en 17 étapes. C’est évidemment censé être la DeLorean du film, avec des portes à ailes papillon, mais ce n’est pas un véhicule de marque DMC.

Hasbro explique que « la figurine mesure 14cm en mode Robot et peut être convertie en mode Time Machine en 17 étapes. Elle comprend un blaster et des accessoires, et présente des détails inspirés du film, y compris des lunettes de style Doc Brown et un condensateur de flux. En mode machine à remonter le temps, les portes à ailes papillon s’ouvrent et les roues tournent de la verticale à l’horizontale pour produire un effet de vol stationnaire comme on le voit à la fin du film. »

Gigawatt est disponible sur le sie de l’enseigne Walmart aux USA, en tant que série limitée de 1 985 unités. Une deuxième série sera disponible en octobre sur HasbroPulse.com et auprès de certains revendeurs.

En plus du nouveau jouet, une série de bandes dessinées en quatre parties mettant en vedette Marty et Doc, Gigawatt et un Decepticon débarquera le 1er octobre.