Google Meet bloque désormais les utilisateurs anonymes par défaut pour éviter les intrusions indésirables « zoombombing ».

Zoombombing a été un effet secondaire malheureux de la dépendance accrue à l’égard des outils d’apprentissage virtuels. Google atténue le problème en interdisant l’anonymat. La fonctionnalité sera activée par défaut et devrait être une bouffée d’air frais pour les enseignants qui utilisent fréquemment Google Meet comme salle de classe.

Pour faire face à la pandémie actuelle de Covid-19, il a fallu déplacer l’enseignement en classe vers l’apprentissage en ligne. Malheureusement, l’adoption généralisée de Zoom a conduit au phénomène de « zoombombing », où des étrangers se joignaient à des conférences vidéos Zoom aléatoires et pouvaient faire des choses inappropriées. Google atténue cela avec une mise à jour de ses clients G Suite pour l’éducation.

Meet, le concurrent de Google pour Zoom, ne permettra pas aux utilisateurs anonymes de rejoindre des réunions par défaut. Les participants doivent être connectés à leur compte Google. Cette fonctionnalité s’adresse aux éducateurs car la possibilité que des étrangers perturbent une classe active pourrait être dévastatrice pour les enfants. Le blog de Google mentionne que pour l’instant, ce nouveau comportement par défaut ne concerne que les clients G Suite for Education.

L’utilisation des applications de conférence Web est montée en flèche ces derniers mois, en particulier avec Zoom. La société est passée de 10 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en décembre 2019 à 300 millions en avril dernier. Malheureusement, les liens partageables vers les appels Zoom étaient accessibles à toute personne disposant de l’URL. Zoom a répondu en activant les mots de passe et les salles d’attente par défaut.

Alors que de nombreuses écoles utilisent Zoom pour l’apprentissage en ligne, G Suite for Education est toujours un outil de collaboration populaire pour de nombreux établissements scolaires. Google détient environ 60% du marché de l’éducation, plus qu’Apple et Microsoft réunis. L’essor des Chromebooks et des outils gratuits comme Google Classroom confèrent à Google un avantage.

Les nouveaux paramètres de sécurité seront déployés progressivement au cours des 15 prochains jours. Bien qu’il soit activé par défaut, ce n’est pas un paramètre qui peut être modifié par les utilisateurs. La seule façon de le désactiver est de contacter l’assistance G Suite.