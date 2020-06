HTC présente son premier smartphone 5G, l’U20

HTC a dévoilé son premier téléphone 5G, un modèle milieu de gamme, lors d’un événement à Taipei, Taiwan.

Pendant plusieurs années, HTC est resté une alternative de choix sur le marché des téléphones Android et a même talonné l’iPhone, grâce à un hardware de qualité, complété par un skin Android personnalisé élégant et sans fioritures avec des fonctionnalités utiles, un peu comme Oxygen OS de OnePlus d’aujourd’hui.

L’ère d’or de l’entreprise a culminé il y a environ six ans lorsque le One M8 est sorti avec son design monocoque haut de gamme et ses haut-parleurs BoomSound percutants. Malheureusement, tout s’est dégradé à partir de là, et ni l’acquisition par Google de la plupart des actifs de HTC ni les idées les plus intéressantes de ce dernier n’ont réussi à le sauver de l’oubli des smartphones.

La marque taïwanaise cherche désormais à faire son retour sur son marché domestique avec le lancement de son premier téléphone 5G, le milieu de gamme U20. Alimenté par le SoC Snapdragon 765 5G, l’appareil dispose d’un écran LCD FHD de 6,8 pouces (2400 x 1080), de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne, extensible via microSD.

L’extérieur n’est pas exactement unique comme les HTC d’autrefois et pourrait être confondu avec n’importe quel téléphone Android récent. Il dispose d’une matrice de quatre caméras à l’arrière avec un objectif principal de 48 MP, un ultra large de 8 MP, un capteur macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP, ainsi qu’un flash à double LED. Il y a aussi un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière et un connecteur USB Type-C en bas.

L’avant, quant à lui, a un poinçon pour la caméra selfie 32MP avec l’énorme écran autour de lui exécutant Android 10 en dessous. Le tout est alimenté par une batterie de 5000 mAh qui prend en charge Quick Charge 4.0 de Qualcomm pour une charge rapide de 18 W.

Actuellement, l’U20 n’est prévu que pour Taïwan. Le prix de lancement sera de 18 990 nouveaux dollars, soit 568 euros après conversion. La commercialisation se fera le 1er juillet.