Google Maps affiche les feux tricolores dans son service

Dans un nouveau test, Google Maps affiche l’emplacement des feux de circulation dans son application Android.

Pour son service de cartographie, Google teste une nouvelle fonction à ajouter dans la liste des outils du service : les feux tricolores. La fonctionnalité a été initialement repérée par Droid Life, et son existence a depuis été confirmée par Google. « Pour aider les gens à rester mieux informés sur la route, nous testons une fonctionnalité Google Maps sur Android qui indique l’emplacement des feux de circulation dans certaines villes des États-Unis », a déclaré la société au site The Verge.

Google Maps n’est pas la première application de cartographie à commencer à afficher les emplacements des feux de circulation aux États-Unis, après qu’Apple Maps les ait ajoutés l’année dernière avec iOS 13, selon Droid Life. L’assistant vocal Siri d’Apple les intègre même dans ses directions. Au lieu de vous dire de tourner à gauche après un certain nombre de pieds, Siri peut vous dire de «tourner à gauche au prochain feu de circulation», afin de rendre les instructions de l’assistant vocal plus naturelles et plus faciles à comprendre. Cependant, Droid Life dit que Google Maps ne semble pas encore utiliser les feux de circulation dans le cadre de son guidage d’itinéraire.

Ce n’est pas la première fois que Google Maps affiche des feux de circulation (ils sont disponibles au Japon depuis un certain nombre d’années maintenant), mais c’est une extension importante pour la fonctionnalité. Google teste cette fonctionnalité dans des villes américaines, notamment à New York, San Francisco, Los Angeles et Chicago, et prévoit de l’étendre au fil du temps.

Enfin, si vous n’avez pas utilisé Apple Maps sur un iPhone au cours de la dernière année, vous n’avez peut-être pas remarqué qu’Apple Maps possède également une fonctionnalité très similaire. L’application Maps d’Apple est en mesure d’afficher les limites de vitesse de l’itinéraire, indique les noms des routes et indique l’emplacement général des feux de circulation. Apple Maps peut également vous indiquer que vous êtes sur le point d’approcher un feu de circulation, car il répertorie également les instructions détaillées.