Apple étend son programme de réparation aux boutiques tierces au Canada et en Europe

Apple étend son programme de réparation aux boutiques tierces au Canada et dans 32 pays européens, dont la France.

Mercredi, Apple a annoncé qu’il étendait son programme tiers de réparation d’iPhone au Canada ainsi que dans 32 pays européens, dont la France. La marque a lancé le service il y a environ un an aux États-Unis. Cela offre aux boutiques de réparation indépendantes les outils, la formation et l’accès aux pièces certifiées Apple pour réparer ses produits.



« Nous sommes ravis d’étendre notre programme de réparation indépendant à davantage d’emplacements aux États-Unis et à des entreprises en Europe et au Canada », a déclaré le chef de l’exploitation, Jeff Williams. « Lorsqu’un client a besoin d’une réparation, nous voulons qu’il dispose d’une gamme d’options qui non seulement répondent à ses besoins, mais garantissent également la sécurité et la qualité afin que son iPhone puisse être utilisé aussi longtemps que possible. »

L’initiative est en quelque sorte un gros problème car Cupertino a une mauvaise réputation auprès du public voulant réparer ses appareils. L’entreprise a participé avec d’autres à des actions de lobbying contre les lois qui l’obligeraient à mettre ses outils et pièces à la disposition du grand public et des boutiques de réparation tierces. L’installation de coupe-circuits non autorisés sur les Mac n’a pas aidé non plus.

Cependant, plus récemment, Apple a desserré son emprise sur la conservation des réparations en interne. Plus tôt cette année, il a commencé à proposer des réparations à domicile. Avant cela, il a assoupli les restrictions qui empêchaient les partenaires autorisés ou même le Genius Bar de réparer les iPhone qui avaient été « falsifiés » ou utilisés des pièces non autorisées.

La société affirme avoir actuellement plus de 5 000 sites de réparation agréés. Ce nombre comprend les points de vente Apple, les magasins certifiés, Best Buy et les 700 fournisseurs indépendants et plus qu’il a approuvés depuis le début du programme en août dernier. 140 autres entreprises de réparation aux États-Unis attendent l’approbation.

Participer ne consiste pas simplement à demander les outils à Apple. Il y a des vidéos de formation et un processus de vérification à effectuer avant d’obtenir le feu vert. Les boutiques de réparation intéressées à réparer les iPhones sont invitées à s’inscrire en ligne via son portail de réparateur indépendant.