Ninja commence à streamer sur YouTube après que Microsoft a arrêté Mixer

Après l’arrêt de la plateforme Mixer par Microsoft, le célèbre streamer Ninja s’est dirigé vers Youtube.

L’un des plus grands noms du streaming se dirige vers YouTube. Mercredi, Tyler « Ninja » Blevins a commencé à diffuser sur la plateforme de Google, trouvant une nouvelle maison après la fermeture surprise de Mixer, propriété de Microsoft. Ninja a teasé le stream plus tôt dans la journée d’hier dans un tweet, et a commencé sa nouvelle aventure sur YouTube avec un live Fortnite aux côtés du Dr Lupo, TimTheTatman et Courage. Il n’est pas encore clair s’il s’agit d’un accord exclusif ou si Ninja figurera également sur d’autres plateformes, comme Twitch, également. Le streal d’hier était son premier sur YouTube.

La nouvelle survient après que Microsoft a annoncé par surprise qu’il fermerait Mixer et passerait ses efforts de streaming en direct à Facebook Gaming. Les streamers qui avaient signé des accords exclusifs avec Microsoft, qui comprend non seulement Blevins, mais aussi des noms populaires comme Michael «Shroud» Grzesiek et Soleil «Ewok» Wheeler, ont eu la possibilité de passer à Facebook ou de passer à une autre plateforme.

Le passage original de Blevins à Mixer a déclenché un grand changement dans l’industrie du streaming, alors que des plateformes comme YouTube, Facebook et Twitch se sont toutes précipitées pour signer des talents de haut niveau dans des offres exclusives. Et tandis que l’audience de Ninja a considérablement diminué après s’être éloigné de Twitch, sa présence culturelle a sans doute augmenté. Au cours de sa période Mixer, il a lancé une ligne de vêtements avec Adidas et est devenu le premier streamer à avoir son propre skin Fortnite, parmi de nombreuses autres entreprises.