Google autorise ses employés à rester en télétravail jusqu’en juillet 2021

Les employés de Google peuvent désormais travailler à domicile pendant 12 mois supplémentaires, soit jusqu’en juillet 2021.

La décision de Google de garder les employés chez eux pendant une autre année complète aura sans aucun doute un impact sur ce que font les autres grands géants de la technologie. Apple, Microsoft et d’autres feront-ils de même ou choisiront-ils de ramener des employés dans leurs locaux durant les mois à venir? Ce qui se passera au cours des prochaines semaines sera sans aucun doute intéressant et aura un impact durable sur la société telle que nous la connaissons.

Google joue la carte de la sécurité en ce qui concerne le retour des employés au bureau au milieu de la pandémie de Covid-19. Alors que certaines communautés sont impatientes de retrouver un semblant de normalité, le géant de la recherche a prolongé sa politique de travail à domicile de 12 mois complets.

Jusque-là, Google avait demandé aux employés de se préparer à un retour en janvier. Mais maintenant, les employés travailleront de chez eux au moins jusqu’en juillet prochain.

Des sources proches du dossier ont déclaré au Wall Street Journal que le PDG de Google, Sundar Pichai, avait passé l’appel la semaine dernière et avait commencé à informer le personnel plus tard dans la semaine. Dans une note publiée lundi par la publication, Pichai a déclaré qu’il espérait que cette décision offrirait aux employés la flexibilité d’équilibrer le travail et de prendre soin de leur famille au cours des 12 prochains mois.

À la fin de l’été, les enfants se prépareraient normalement à un retour imminent en classe à l’automne. Mais avec Covid-19 toujours aussi fort, personne ne sait à quoi ressemblera l’année scolaire 2020-2021. Les enfants seront-ils tenus à l’écart de l’école pendant des mois à venir? À quoi ressemblera l’apprentissage en ligne après le semestre de printemps?

Pour les quelque 200 000 employés de Google, ce ne sera pas un problème cette année scolaire, car ils seront en mesure de gérer tout ce que le gouvernement local a en réserve.