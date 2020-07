Quick Charge 5 : Qualcomm annonce une charge à 50 % en 5 minutes

Qualcomm a présenté son nouveau standard de charge rapide, le Quick Charge 5, capable d’offrir 50 % de charge en 5 minutes.

Si vous avez déjà fait l’expérience de la commodité de la recharge sans fil, il est facile de comprendre pourquoi elle devient de plus en plus populaire chaque année. Et alors que le marché des chargeurs sans fil devrait atteindre 25,6 milliards de dollars d’ici 2026, de nombreux consommateurs préfèrent toujours la charge filaire pour sa vitesse plus rapide et l’avantage supplémentaire de pouvoir utiliser le téléphone pendant la charge.

Aujourd’hui, Qualcomm a annoncé la dernière itération de sa technologie de charge rapide appelée Quick Charge 5, offrant les améliorations les plus importantes jamais réalisées en une génération depuis Quick Charge 1.0 en 2013.

La nouvelle implémentation est 70% plus efficace que Quick Charge 4 et prend en charge une large gamme de tensions d’entrée entre 3,3 V et 20 V et des courants allant jusqu’à 5 A. Qualcomm dit que l’utilisation du bon câble avec un téléphone prenant en charge Quick Charge 5.0 permettra de fournir plus de 100 W de puissance aux circuits de charge à l’intérieur de votre appareil.

Pour avoir une idée de la puissance, la société a expliqué que Quick Charge 5.0 peut amener une batterie de 4500 mAh de 0 à 50% en seulement cinq minutes, tandis que la recharge complète prend 15 minutes. C’est quatre fois plus rapide que la génération précédente, tout en maintenant des températures jusqu’à 10 degrés Celsius plus basses.

La magie qui rend cela possible se présente sous la forme de deux CI de gestion de l’alimentation, le SMB1396 et le SMB1398. Ceux-ci prennent en charge les batteries 1SnP (cellule unique) et 2SnP (empilées) et sont livrés avec 17 protections de tension, de courant et de température différentes. Ceux-ci font partie d’une nouvelle fonction d’identification intelligente conçue pour choisir le bon mode de charge, même pour certains adaptateurs d’alimentation qui négocient une puissance de sortie supérieure à celle qu’ils peuvent fournir en toute sécurité.

Qualcomm indique que les smartphones prenant en charge Quick Charge 5.0 sont à l’horizon, alimentés par les plateformes mobiles Snapdragon 865 et 865 Plus. La nouvelle norme est compatible avec l’alimentation USB, conserve la compatibilité descendante avec les anciennes implémentations Quick Charge et vous pouvez charger rapidement n’importe quel iPhone 7 ou plus récent via une station de charge QC5.

D’autres comme Vivo et Oppo ont également introduit leurs propres solutions de charge rapide de 100 W + ces derniers mois, mais la technologie de Qualcomm connaîtra probablement des taux d’adoption plus élevés sur les marchés en dehors de la Chine. Il sera intéressant de voir comment ces technologies affectent la longévité de la batterie, mais au moins avec le QC5 de Qualcomm, vous obtenez une couche supplémentaire de protection contre les chargeurs qui peuvent transformer votre téléphone en brasier.