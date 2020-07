Galaxy Z Flip : Samsung dévoile la version 5G du smartphone pliable

Samsung a officiellement levé le voile sur la version 5G de son smartphone pliable Galaxy Z Flip.

On s’attendait à ce que Samsung dévoile le Galaxy Z Flip 5G aux côtés du Galaxy Note 20 et du Galaxy Fold 2 lors de son prochain événement Unpacked prévu le 5 août. En allant de l’avant et en l’annonçant maintenant, il semblerait que Samsung envisage de consacrer encore plus temps et attention à ses autres nouveaux produits le mois prochain.

Samsung a officiellement présenté mercredi le Galaxy Z Flip 5G, élargissant encore son portefeuille d’appareils 5G.

Comme son nom l’indique, le Galaxy Z Flip 5G est plus ou moins identique au Galaxy Z Flip d’origine qui est arrivé plus tôt cette année, bien qu’avec la prise en charge de réseaux 5G plus rapides. Le combiné reçoit également le nouveau SoC Snapdragon 865 Plus 5G de Qualcomm qui, selon le fabricant de puces plus tôt ce mois-ci, devrait offrir une augmentation de 10% des performances globales par rapport à son prédécesseur.

Il y a cinq mois à peine, les smartphones pliables avec des écrans flexibles étaient positionnés comme la prochaine grande nouveauté par les fabricants de smartphones, avec notamment des prix exorbitants. Certains dans l’industrie avaient des inquiétudes liées à la durabilité des écrans pliables utilisés dans ces appareils, estimant que la technologie des écrans n’était tout simplement pas assez mature pour être utilisée dans l’électronique grand public grand public.

Alors que la machine marketing se développait et que les appareils commençaient à arriver sur le marché, le Covid-19 est arrivé. Soudainement, les smartphones pliables et bien d’autres choses ont pris le pas sur des questions plus urgentes et l’intérêt des consommateurs est revenu vers des appareils plus abordables. Ce n’est que maintenant que la discussion sur les pliables commence à reprendre.