Facebook Messenger peut désormais verrouiller vos discussions avec Face ID

Facebook vous permet désormais d’ajouter une couche de sécurité supplémentaire lors de l’ouverture de Messenger sur un iPhone ou un iPad.

Facebook permet désormais d’ajouter un niveau de sécurité supplémentaire lors de l’ouverture de son app Messenger sur un iPhone ou un iPad. L’application elle-même peut maintenant être verrouillée lors de la fermeture ou peu de temps après, ce qui vous oblige à utiliser une méthode d’authentification telle que Face ID ou Touch ID pour l’ouvrir de nouveau. Cela signifie que vous pouvez déverrouiller votre téléphone et laisser un ami l’emprunter, et cette personne ne pourra toujours pas accéder à vos discussions Messenger.

La fonctionnalité, que Facebook appelle App Lock, fait partie d’un certain nombre de petits changements apportés à Messenger axés sur la confidentialité et la sécurité. L’application ajoute également une section de confidentialité aux paramètres de l’application, offrant aux utilisateurs un emplacement unique pour contrôler des fonctionnalités telles que App Lock et les utilisateurs qu’ils ont bloqués. App Lock devrait arriver sur Android dans « les prochains mois ».

Facebook a également mentionné certaines fonctionnalités supplémentaires qu’il prévoit de commencer à tester prochainement. Cela va commencer à offrir aux utilisateurs plus de contrôle sur qui peut leur envoyer un message (la société n’a pas fourni beaucoup de détails sur la façon dont cela fonctionnera), et cela va commencer à brouiller les photos des personnes qui vous envoient un message sans votre approbation afin que vous ne le fassiez pas. devez ouvrir une image potentiellement troublante juste pour afficher un nouveau message et savoir si vous souhaitez discuter avec quelqu’un. Une fonctionnalité similaire est déjà disponible sur Instagram et WhatsApp. Facebook n’a pas précisé quand cela commencerait à arriver dans Messenger.