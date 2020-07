Spotify lance les podcasts vidéo pour les abonnés de sa plateforme

Après une période de test, Spotify lance les podcasts vidéo sur son site web ainsi que son application mobile.

Spotify poursuit son assaut estival sur le genre du podcasting avec l’introduction d’une section podcasts vidéo.

Le nouveau format de Spotify permet à certains créateurs d’héberger du contenu audio et vidéo sur la plateforme. Les podcasts ont toujours été une expérience uniquement audio, mais grâce à l’omniprésence des smartphones, d’Internet et des sites de partage de vidéos comme YouTube, de nombreux créateurs publient désormais des versions vidéo de leurs podcasts parallèlement à des versions audio.

À partir d’aujourd’hui, les auditeurs, abonnés gratuits et premium, sur les marchés où les podcasts sont pris en charge pourront écouter ou regarder des podcasts à leur guise. Pour commencer, appuyez simplement sur lecture sur votre application mobile ou de bureau. Spotify a déclaré que les vidéos commenceraient automatiquement et devraient se synchroniser avec leurs homologues audio, permettant aux utilisateurs de passer de manière transparente entre les versions audio et vidéo à leur guise.

Pour le moment, seuls quelques podcasts sont disponibles : Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, H3 Podcast, The Morning Toast, Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay et The Rooster Teeth Podcast. Aucun podcast francophone n’est pour l’instant proposé au format vidéo. Spotify a multiplié ces derniers mois les rachats de sociétés productrices de podcasts pour affiner son offre et devenir un acteur incontournable du domaine. On peut également citer le partenariat exclusif avec Joe Rogan, l’un des podcasters les plus célèbres du web avec son émission The Joe Rogan Experience.

Pour ceux qui s’intéressent à ce format, il n’y a vraiment aucune raison de ne pas profiter de la vidéo. C’est une autre façon de développer votre audience et pour les abonnés, cela peut être un moyen convaincant de vous connecter davantage avec vos créateurs préférés.