Le jeu de karaoké Twitch Sings va fermer ses portes à la fin de l’année

Twitch a annoncé la fermeture de Twitch Sings, la fonctionnalité de karaoké intégrée annoncée il y a à peine deux ans.

Twitch Sings, le service de karaoké de la plateforme est en train de fermer, a annoncé la société. Elle a déclaré avoir décidé de fermer le service à compter du 1er janvier 2021 afin «d’investir dans des outils et des services plus larges qui aideront à soutenir et à développer l’ensemble de la communauté musicale sur Twitch».

Twitch Sings a été lancé en avril 2019 et permet aux streamers de choisir une chanson de sa bibliothèque à interpréter. Les chanteurs pouvaient en faire un en solo ou demander à des amis de se joindre à un duo. Cependant, la fonction ne semble pas avoir attiré un large public; alors que la catégorie Musique globale de Twitch compte plus de 3 millions d’abonnés, Twitch Sings ne représente que 161 000 de ces abonnés.

«Pour l’avenir, nous sommes ravis de partager davantage sur l’avenir de la musique sur Twitch et sur la façon dont nous travaillons pour faire de Twitch le meilleur endroit pour vous rapprocher des artistes et de la musique que vous aimez», a déclaré la société dans un message annonçant la fermeture.

La plateforme de streaming appartenant à Amazon dit qu’elle publie l’ensemble du répertoire de 400 nouvelles chansons afin que les fans puissent passer au micro pour une dernière chanson avant que les choses ne se terminent pour de bon.

La catégorie musique de Twitch a augmenté depuis le début de la pandémie de coronavirus. Alors que la musique reste une petite catégorie pour Twitch en général, au cours du mois de juillet, environ 17,6 millions d’heures ont été diffusées.

Twitch Sings commencera à supprimer les vidéos et les clips à partir du 1er décembre et d’ici le 1er janvier, les vidéos à la demande restantes, y compris les diffusions, les clips et les highlights passés, seront également supprimés. Pour archiver vos dernières sessions Twitch Sings, consultez les instructions de la section Vidéos à la demande de Twitch. Si vous avez des extraits de votre chaîne, vous pouvez obtenir plus d’informations sur leur gestion ici.