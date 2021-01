Australie : Google menace de retirer son moteur de recherche au lieu de payer les éditeurs

Google menace de retirer son moteur de recherche en Australie si le pays continue de vouloir forcer l’entreprise à rémunérer les éditeurs pour leurs contenus.

L’Australie pourrait adopter une loi obligeant le géant des moteurs de recherche Google et d’autres à payer les sites d’actualités pour qu’ils renvoient à leurs articles. Si cela se produit, Google a déclaré sans ambiguïté au Sénat australien qu’il allait fermer son moteur de recherche en Australie.

Le problème est que les sites d’actualités, qui ont du mal à adapter leur modèle commercial à une époque de plus en plus numérique et en ligne, sont dans une situation fragile depuis quelques années et accusent Google et Facebook d’être à l’origine de leur perte de revenus publicitaires.

Pour cette raison, l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) a proposé un nouveau cadre dans lequel les plateformes technologiques, à commencer par Google et Facebook, paient des sites d’actualités pour créer des liens vers leurs articles. On s’attend à ce que Google et Facebook négocient «de bonne foi» les frais convenus.

Ars Technica explique: «Vous pourriez penser que Google arrêterait simplement de créer des liens vers des sites d’actualité australiens. Mais cela ne sera pas autorisé dans le cadre de la proposition de l’ACCC. Les nouvelles règles de non-discrimination exigent que Google traite les sites de la même manière, qu’il doive ou non payer pour créer un lien vers eux. «

Google a répondu vendredi avec un ultimatum. S’exprimant au Sénat australien, Mel Silva de Google a déclaré que la société n’aurait « pas de véritable choix » mais de fermer son service de recherche en Australie si le cadre était imposé, ajoutant que cette décision « créerait un précédent intenable pour notre entreprise et l’économie numérique ». »

La situation a même attiré les critiques de Tim Berners-Lee, créateur du World Wide Web. Il a convenu que le cadre australien créerait un précédent préjudiciable, ajoutant: « La possibilité de créer des liens librement, c’est-à-dire sans limitations concernant le contenu du site lié et sans frais monétaires, est fondamentale pour le fonctionnement du Web. »

Ce n’est pas la première fois que Google se trouve dans une situation comme celle-ci. La société a récemment été mêlée à une controverse similaire avec des sites d’information français, une controverse qui s’est terminée par l’acceptation de payer par Google, bien que les détails, à l’époque, étaient peu précis.

Pour le moment, il semble que les responsables australiens soient prêts à voir à quel point Google est sérieux dans le fait de retirer son service de recherche d’Australie. «Nous ne répondons pas aux menaces», a déclaré vendredi le Premier ministre australien Scott Morrison. «L’Australie fait ses propres règles pour les choses que l’on peut faire en Australie.»