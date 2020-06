Tesla Semi : Le camion électrique prêt à entrer en production

Elon Musk a déclaré que le camion tout électrique de Tesla était prêt à entrer en production de masse.

Le Tesla Semi a une autonomie de 480 ou 800 km selon la configuration et son prix commence à 150 000 $ et 180 000 $, respectivement. De grandes entreprises comme Walmart, UPS, FedEx et Anheuser-Busch ont déjà passé des commandes. Désormais, Tesla est prêt à débuter la production en masse de son camion tout électrique.

Dans une note interne obtenue par CNBC le PDG Elon Musk, a déclaré qu’il était temps de tout mettre en œuvre et d’amener la Tesla Semi à la production en volume. Le camion a connu une production limitée jusqu’à présent, a ajouté Musk, ce qui leur a permis d’améliorer de nombreux aspects du design.

Le fondateur de Tesla a en outre déclaré que la production de la batterie et du groupe motopropulseur aurait lieu dans la Gigafactory de la société, située au Nevada. La plupart des autres travaux sur le Semi auraient probablement lieu dans d’autres États, a noté Musk.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2020

Dans un échange sur Twitter, Musk a confirmé que la note de service divulguée était légitime.

Tesla a dévoilé son Semi électrique fin 2017. Selon le site Web de la société, il dispose de quatre moteurs indépendants sur les essieux arrière qui consomment collectivement moins de 3,2 kWh par km. En termes d’accélération, il peut atteindre 100km/h départ arrêté en 20 secondes environ avec une charge de 36 000 kilos. Sans remorque, il peut le faire en seulement cinq secondes.

La dernière bonne nouvelle sur le Semi est intervenue fin avril après que Tesla a déclaré dans son rapport aux investisseurs du premier trimestre que le lancement du camion était prévu pour 2021. L’engin 100% électrique devait à l’origine prendre la route en 2019. Ensuite, il était prévu pour cette année. Tesla n’a pas expliqué les retards répétés. Cette dernière nouvelle sur le Semi intervient également lorsque Nikola, une startup axée sur les camions électriques et à hydrogène, a rapidement commencé à faire parler d’elle.