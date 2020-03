Des hackers ciblent d’autres pirates avec un trojan

Une nouvelle campagne récemment découverte suggère que des hackers sont eux-mêmes devenus la cible d’autres pirates.

Les pirates sont souvent décrits comme des génies de l’informatique qui sont en quelque sorte imperméables aux types d’attaques qu’ils sont connus pour mener. La vérité, cependant, c’est que, comme la plupart des autres choses dans la vie, il y a des niveaux dans le domaine.

Les spécialistes de la détection des menaces de la société de technologie de cybersécurité Cybereason ont récemment dévoilé une campagne dans laquelle les pirates informatiques arment divers outils de piratage et générateurs de clés et les redistribuent sur les forums et les sites Web. Dans ce cas, ils utilisent un puissant cheval de Troie appelé njRat qui existe depuis au moins 2013.

Une fois les fichiers malveillants téléchargés et ouverts, l’attaquant obtient un accès complet à leur machine et peut l’utiliser pour tout, de la conduite d’attaques DDoS au vol d’informations sensibles, en passant par l’enregistrement audio par le microphone ou vidéo via la webcam.

C’est plutôt intelligent quand on y pense. Au lieu de sortir et de faire le sale boulot eux-mêmes, les attaquants laissent d’autres pirates se salir les mains et voler leur butin sans qu’ils le sachent. Car ces outils malicieusement reconditionnés ouvrent non seulement une porte dérobée aux systèmes du pirate informatique, mais également tout système que le pirate informatique a déjà violé.

«Si des pirates ciblent vous ou votre entreprise et utilisent ces outils de Troie, cela signifie que quiconque pirate les pirates aura également accès à vos actifs», a déclaré Serper.

Cybereason a précisé que la campagne se poursuivrait depuis plusieurs années. Pire encore, cela ne se limite pas aux outils de piratage, car ils ont également trouvé des exemples prétendant être des installateurs de navigateur Chrome, des applications Windows natives et des programmes non liés au piratage ou aux tests de pénétration. De nouvelles itérations surgissent quotidiennement, a ajouté la firme.