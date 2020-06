Mi Power Bank 3 : Xiaomi lance une batterie externe de 30 000 mAh

Xiaomi annonce une énorme batterie externe de 30 000 mAh pour moins de 25 $. Pour le moment, elle est réservée au marché local.

Bien que la plupart de ses appareils électroniques grand public soient limités au marché chinois, Xiaomi est mondialement connue pour ses produits de qualité et très abordables. Le dernier rapport qualité-prix de la société est la Mi Power Bank 3 de 30 000 mAh qui sera mise en vente plus tard cette semaine chez Jingdong, le plus grand commerce en ligne chinois d’appareils électroniques, pour seulement 169 ¥ (24 $).

Les batteries externes peuvent être une bouée de sauvetage pour les voyageurs, et même ceux qui ne sont pas toujours en déplacement bénéficient de la possibilité de recharger et d’utiliser leurs appareils sans être collés à un mur. Cette liberté se résume finalement à la capacité de la batterie, ce qui, dans le cas de la Mi Power Bank 3 de Xiaomi, devrait donner beaucoup de liberté.

Pesant 657 grammes, la Mi Power Bank 3 est la plus grosse batterie de Xiaomi à ce jour. Sa capacité de 30 000 mAh et son fonctionnement de 3,7 V lui confèrent une puissance nominale de 111 Wh. C’est plus grand que ce que l’on trouve dans la plupart des ordinateurs portables et dépasse de 11 Wh la limite actuellement autorisée pour les batteries au lithium.

En termes de ports, la Mi Power Bank 3 dispose de 2 x USB Type-A, 1 x USB Type-C et 1 x Micro USB. Les ports de type A et de type C peuvent produire jusqu’à 18 W pour charger rapidement trois appareils en même temps, mais attendez-vous à ce qu’ils drainent rapidement le jus à ce rythme.

Il existe également un mode basse consommation pour recharger les appareils sensibles comme les montres connectées, les bandes et les casques Bluetooth. Une double pression sur le bouton d’alimentation du gadget active son mode de charge à faible courant, complétant la protection intégrée contre les surintensités, les surcharges et les courts-circuits.

Une batterie de cette capacité prendra également un temps considérable pour se recharger. La Mi Power Bank 3 réduirait quelque peu cela avec la prise en charge d’une entrée haute puissance de 24 W via son port de type C, ce qui prend environ 7,5 heures pour une recharge complète. La même chose peut être faite en 10 heures via son port d’entrée micro USB 18W.

Comme annoncé au début, la batterie sera exclusivement disponible en Chine pour l’instant. Elle devrait être mis en vente le 18 juin.