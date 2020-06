Le Computex 2020 est officiellement annulé

A cause du COVID-19, le salon Computex est lui aussi officiellement annulé. L’organisateur a annoncé le report en 2021.

Après l’avoir initialement reporté de juin à septembre, les organisateurs ont maintenant annulé l’édition 2020 du Computex en raison de l’impact continu de la pandémie de coronavirus. Le salon manquera donc son édition de cette année, comme beaucoup d’autres conférences technologiques qui étaient prévues pour 2020. Le prochain événement Computex est prévu du 1er au 5 juin 2021.

La pandémie et les restrictions de voyage qui en résultent pour freiner sa propagation ont fait que de nombreux participants n’auraient pas pu assister à un spectacle à Taipei en septembre, ont expliqué les organisateurs dans un blog. Taiwan a été salué pour avoir isolé les patients atteints de coronavirus et imposé des restrictions de voyage relativement tôt par rapport au reste du monde, ce qui a entraîné moins de 500 cas au total et sept décès dus au COVID-19.

« La pandémie Covid-19 a perturbé tous les principaux secteurs économiques du monde entier. De nombreux pays ont imposé des restrictions de voyage pour freiner la propagation de Covid-19. Les parties prenantes de COMPUTEX, y compris les exposants internationaux, les visiteurs et les médias, pourraient ne pas être en mesure de rejoindre le salon en conséquence. Le Conseil de développement du commerce extérieur de Taiwan (TAITRA) et la Taipei Computer Association (TCA), les organisateurs de COMPUTEX, ont donc décidé de reporter COMPUTEX à 2021 », peut-on lire sur le site de l’évènement.

Le Computex 2019 a attiré près de 43000 visiteurs de 171 pays, selon les organisateurs. Ce n’est pas le seul salon annuel de la technologie à annuler son versement de 2020. Le MWC a annulé son salon 2020 en février, et l’E3 a été annulé en mars à peu près au même moment où Google a annulé sa conférence dédiée aux développeurs I/O 2020. Certains autres salons, comme la conférence des développeurs F8 de Facebook, ont opté pour une version virtuelle simplifiée de leurs rassemblements annuels.